Bakü

Yıldırım, 2026'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Antalya'da düzenlenecek olmasını basın mensuplarına değerlendirdi.

Uluslararası Uzay Kongresi'nin dünyanın en prestijli ve en önemli uzay toplantısı olduğunu dile getiren Yıldırım, burada sadece uzay ajanslarının değil ilgili sanayi dalları, büyük şirketler, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin de yer aldığını kaydetti.

Yıldırım, kardeş ülke Azerbaycan'ın 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ni başarılı şekilde organize ettiğini vurgulayarak, "Biz de buraya çok kuvvetli ekiple katıldık. Sadece TUA olarak değil, bütün partnerlerimiz ve paydaşlarımızla güçlü bir ekiple katıldık. Bunun için de ayrıca ödül aldık. (Türkiye olarak) En faal stant ve en iyi networking yapan grup ödülünü aldık." bilgisini paylaştı.

Böylesine bir organizasyonu Türkiye'de yapmayı arzu ettiklerini söyleyen Yıldırım, aylar öncesinden başlayan süreci başarıyla geçtiklerini anlattı.

Yıldırım, "Tabii çok mutluyuz. Sabah yapılan genel kurulda bu oylamadan yüzümüzün akıyla çıktık ve Türkiye'ye, Antalya'ya bu iş verildi. 2026 yılının ekim ayında Antalya'da bu büyük organizasyonu yapacağız." diye konuştu.

Organizasyonun sağlayacağı katkılardan da bahseden Yıldırım, "Türk halkı ve gençlerimizde uzay farkındalığı çok artacak. Türkiye 2026 yılında aya ulaşmayı da hedefliyor. Kongreyle bu adımı da taçlandırmış olacağız. Türkiye'nin dünya uzay cemiyetindeki yeri çok daha yukarıya çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) Bakü'de düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda, 2026'da yapılacak kongreye ev sahipliği için Antalya ile Polonya'nın Poznan şehrinin adaylığı hususu görüşülmüştü.

Görüşmeler sonrasında IAF Genel Kurulu, 2026'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da yapılması yönünde karar almıştı.