Haber: Funda Akosman

Mücevher sektörünün önde gelen tasarımcılarından biri olan Hanzade Topaloğlu, zirveye sadece iş hayatıyla değil, müziğiyle de damga vurdu.

Konuşmasını bitirdikten sonra ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için yazıp bestelediği 'ŞAHESER’ isimli eseri seslendiren Hanzade, ayakta alkışlandı. Sanatçı, yoğun talep üzerine şarkıyı ikinci kez okudu.

Hanzade Topaloğlu, yaptığı konuşmada "Bugün bir Türk Cumhuriyet kadını olarak iş dünyasında yer alabiliyorsam, oy kullanabiliyorsam, haklarıma sahip çıkabiliyorsam, ilmin ve irfanın yolunda ilerliyorsam; bu; fikirleriyle, vizyonuyla, erdemiyle bu topraklara gelmiş en büyük cevher Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun Türk kadınına verdiği değer sayesindedir. O, hiç görmeden sevdiğim; Hayatım boyunca, attığım her adımda, İlime, bilime, sanata verdiği değerle paha biçilemez değerimdir, yolu yolumdur. Ruhu gönlümüzde şad olsun" sözlerine yer verdi.

ŞAHESER ( MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ) - Akrostiş

Mavilerin en güzelini hiç görmeden sevdik biz

Ufku gören o gözlerin kapanmışlar göremedik

Sarıymış saçların güneşten bile, ruhun gibi ışıktan

Teşekkür ederiz olmasan bile, varlığımız aydınlığından

Anlatılmaz yaşanır asaletin

Farkın yürümek üstüne esaretin

Adını her andığımda yüreğimde senden gelen cesaretim

Kendimi bildim bileli

Emanetin varlığımdan ileri

Mucizesin düşen bu toprağa

Ardında nesiller sevginle ebedi

Liderliğin Dünya'daki timsali

Asırlardan beri tek sensin

Tebessümle yaklaşmayı

Aşk ile savaşmayı senden öğrendim Tacını tahtını gönüllerden alan

Üşürsen üstünü örter cennet vatan

Ruhu kalbimizde en yüze yerde yatan Kimse sen gibi ölümsüz olmadı Atam.