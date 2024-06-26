Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Ukrayna ile Belçika, Stuttgart Arena'da, Slovakya ile Romanya da Frankfurt Arena karşı karşıya geldi.
Slovakya-Romanya maçı 1-1, Ukrayna-Belçika karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Son maçlar öncesinde üçer puanı bulunan takımlar, dörder puana ulaştı. Gruptaki sıralamayı ise averajlar belirledi.
Romanya'nın lider, Belçika'nın ise ikinci çıktığı grupta Slovakya da en iyi 4 üçüncü arasına girerek tur atladı. Diğer takımlarla aynı puanı elde etmesine rağmen averajı kötü olan Ukrayna ise turnuvaya veda etti.
Turnuva tarihinde ilk yaşandı
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez 4 takım da grubu aynı puanla bitirdi.
1980'den itibaren grup maçlarının oynandığı turnuvada, ilk kez tüm takımlar aynı puanı elde etti. Averajla elenen Ukrayna ise 4 puan almasına rağmen sonuncu olan ilk takım oldu.
Puan durumu
E Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Romanya
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|Belçika
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|Slovakya
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Ukrayna
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
Son 16 turu eşleşmeleri
Son 16 turunda Belçika, Fransa'nın rakibi oldu.
Tur atlayan takımlardan sadece Belçika'nın eşleşmesi netleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bir sonraki turda 1 Temmuz Pazartesi günü Düsseldorf Arena'da Fransa ile karşılaşacak.
Romanya ve Slovakya'nın rakipleri ise bu akşam yapılacak F Grubu maçlarının ardından belli olacak.