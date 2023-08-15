Tunus

Tunus'un güney kentlerinden Avrupa ülkelerine geçebilmek için tehlikeli ve yasa dışı yollarla Akdeniz'e açılan düzensiz göçmenlerin bu girişimlerini önlemek amacıyla Tunus makamlarınca yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Afrika ve Arap ülkelerinde zor ekonomik koşullar altındaki özellikle gençler, kendi tabirleriyle "cehennemden" kaçmak için ve kurdukları "Avrupa rüyası" ile Akdeniz'e yöneliyor. Ancak bu kişilerin çoğu "insan ticareti" yapanların ağlarına düşmekten kurtulamıyor.

Daha iyi bir yaşam umuduyla çıkılan yollarda yaşanan trajik hadiselere ve ciddi sayıda can kayıplarına rağmen Tunus kıyılarından İtalya'ya düzensiz göç girişimleri artarak devam ediyor.

Tunus Ulusal Muhafız Birlikleri ise bu "ölümcül yolculuk" ile mücadele operasyonlarına yoğunluk veriyor.

24 saatte 13 düzensiz göç girişimi engellendi

Anadolu Ajansı ekibi, Tunus Ulusal Muhafız Birliklerinin gerçekleştirdiği düzensiz göç girişimini önleme operasyonlarını yerinde izledi.

Ulusal Muhafız Birlikleri, Tunus'un güneyindeki Safaks kenti açıklarında 24 saat boyunca 13 düzensiz göç girişimini engelledi.

Operasyonlarda Sahra Altı Afrika ülkelerinden 700'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler arasında Tunusluların yanı sıra Suriye, Filistin, Libya, Sudan, Yemen gibi farklı uyruklardan kişiler de vardı.

Ölümcül yolculukta yaşanan hayal kırıklığı

Çocuklarıyla bu tehlikeli yolculuğa çıkan 5 Tunuslu aile de operasyonlar kapsamında kurtarıldı.

Düzensiz göçmen Rıza Haci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus'ta durum gerçekten çok kötü. Kurtarma operasyonunda çocuğunu denize atıp onunla birlikte ölmek isteyenler vardı. Çünkü ülkeye dönmek, evsiz ve maaşsız kalmak anlamına geliyor." dedi.

Haci, İtalya'ya göçün bedelini ödeyebilmek için bütün yıl çalışanlar olduğunu ifade etti.

Bir diğer düzensiz göçmen Sabir Haci ise kaçak göçü dört kez denediğini her seferinde engellenip karaya umutsuzca döndüğünü dile getirdi.

"Ailem, 6 bin dinar (yaklaşık 2 bin dolar) tutarındaki göç bedelini toplamama destek oldu, bazı arkadaşlardan borç aldım." diyen Haci, "Artık Tunus'ta yaşamak kolay değil, yaşayamıyoruz. İnsana yakışır bir yaşam için en temel ihtiyaçlara sahip değiliz; içme suyu kirli, elektrik kesik." ifadelerini kullandı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu'nun son verilerine göre, yılbaşından temmuz ayına kadar 35 bin 134 Tunuslu, düzensiz göçle İtalya'ya geçti; 900'den fazla kişi de Avrupa ülkesine doğru deniz sınırlarını geçerken kayboldu.

İnsanlık dışı göç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda "insanlık dışı göç" olarak nitelendirdiği göç girişimlerine son verilmesi ve nedenlerinin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyor.

İnsan kaçakçılığının suç şebekeleri için en büyük küresel pazarlardan biri haline geldiğini vurgulayan Said, her fırsatta suç şebekelerinin, göçmenleri ve organlarını sattığını, bu işten kar amaçladığı gibi devletlerin ve vatanların varlığını da hedef aldığını vurguluyor.

Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında 16 Temmuz'da ticaretin teşvik edilmesi ve düzensiz göçle mücadele dahil olmak üzere iki taraf arasında 750 milyon avrodan fazla değerde "stratejik ve kapsamlı ortaklık" konulu mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu anlaşma Tunus Cumhurbaşkanı Said, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'in Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

AA