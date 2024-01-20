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Bazı aroma verici maddeler listeye eklendi, 20 aroma verici maddeye ilişkin kullanım koşullarında değişiklik yapıldı ve 22 aroma verici madde listeden çıkarıldı.

Yönetmelikle, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi.

Buna göre, söz konusu yönetmelik, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının " Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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