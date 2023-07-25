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ANKA'nın askeri operasyon denemesi ise 2024'ün mart ayı ortasına kadar sürecek.

Kazakistan askeri birliğinin uçuş ve mühendislik personeli tarafından gerçekleştirilen denemelere TUSAŞ temsilcileri de eşlik ediyor.

Bakan Güler: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz, ordumuzu yerli ve milli teknolojiyle donatmak

Bakan Güler: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz, ordumuzu yerli ve milli teknolojiyle donatmak

KAZAHSTAN AA- Sarbaz.kz'te yer alan habere göre, Türk insansız hava aracı ANKA 'nın denemeleri Jambıl eyaletindeki özel muharebe eğitim merkezi alanında yapılıyor.

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