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TCG Kınalıada Korveti, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla nisan ayında Japonya seferine çıkmıştı

Korvet, Japonya'dan ayrılmadan önce 19-21 Haziran'da güneybatıdaki Hiroşima'yı ziyaret ederek, kentteki Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kure Donanma Üssü'ne uğrayacak.

16 Haziran'a kadar Tokyo'da bulunacak TCG Kınalıada, 14-15 Haziran'da önceden duyurulan saatlerde gezilebilecek.

Gemi Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan ile görüşme fırsatı bulan Japonlar, güverteye asılı Türk ve Japon bayrakları ve "TCG Kınalıada" ile "Mavi Vatana Adanmışlar" amblemlerinin altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mürettebat eşliğinde güverte dahil geminin bazı kısımlarını gezen Japonlar, Türk savunma sanayisinin modern ürünlerini gözlemledi ve teknik konular hakkında bilgi aldı.

Terminal salonundan küçük gruplar halinde ve aralıklarla rıhtıma alınan gencinden yaşlısına çok sayıda sivil misafir, iskeleye tırmanıp TCG Kınalıada'nın güvertesine çıktı.

TCG Kınalıada gemisi, başkente 12 Haziran'da ulaştıktan sonra Koto bölgesindeki Tokyo Uluslararası Kruvaziyer Terminali rıhtımında demirledi. Askeri gemi burada gezilebilecek.

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