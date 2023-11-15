Haber: Beyza Betül Cihan

Sayılarına göre yapılan incelemede ilk 27'de sadece bir Türk oyuncu yer alırken, 27. sıradaya Alperi Onar ile girebildi.

Listenin ilk 26 sırası tamamen yabancı oyuncular tarafından domine ediliyor. Oyuncuların performansları, ligdeki skor tabloları yabancı oyuncuları belirgin bir şekilde etkileyerek, yerli yeteneği gölgede bırakıyor. Bu durumda, Türk kadın basketbolunun yabancı oyuncu miktarı olmadan istenilen düzeyde rekabet edememesi gözlemleniyor.

Ligdeki sayıların verisini elinde bulunduran ve ilk sıradaki yerini koruyan bir yabancı oyuncu gözlemlendiğinde, Türk oyuncularının varlığı oldukça sınırlı. Yabancı oyuncuların yüksek performansı, takımların genel sıralamasını da etkileyerek ligin dinamiklerini değiştiriyor.