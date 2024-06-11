Ankara

"Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla 11 Haziran 1868'de kurulan Türk Kızılay, 156'ncı yıl dönümünü kutluyor.

Balkanlardaki çatışmalar nedeniyle 14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adını alan kurumun Osmanlı topraklarının olduğu Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da şubeleri açıldı.

1923'te "Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti" olan, 1935'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adı verilen kurum, 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" ismini aldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, AA muhabirine, Kızılayın, dünya insani yardım hareketine "kırmızı hilali" hediye eden bir teşkilat olduğunu söyledi.

Birçok gönüllü, üye ve çalışanıyla 156'ncı yılı kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Kızılay kendisine 'toplumun nerede ihtiyacı varsa' orada olmayı ve o ihtiyacı gidermeyi misyon edinmiştir. Kızılay uzun savaşların ardından Mehmetçik kışlasına döndüğünde toplumun diğer sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır." dedi.

"350'ye yakın noktada yılın 365 günü gönüllü kan bağışı toplanıyor"

Şu an Türk Kızılayın ana faaliyet alanlarından birinin Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki görevi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Kızılay bir afetin ardından afetzedelerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ana sorumlu kuruluştur. 6 Şubat depreminde de bu görevini layığıyla yerine getirmiştir. Ana faaliyet alanlarımızdan bir diğeri ise ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktır. Bunun için Kızılay 4 bine yakın çalışanı ile her gün 350'ye yakın noktada yılın 365 günü gönüllü kan bağışı toplamakta, testlerini yapmakta ve kullanıma hazır bir şekilde hastanelere ulaştırmaktadır."

Türk Kızılayın ülke genelindeki şube ve temsilcilikleri vasıtasıyla her gün binlerce kişinin ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Yılmaz, toplumda gönüllülüğün yaygınlaşmasının temel çalışma alanları arasında olduğunu belirtti. Bunun için kurdukları "gonulluol.org" platformunda 350 bin gönüllünün aktif kaydının bulunduğunu aktaran Yılmaz, "70 binden fazla gönüllümüz 540 binin üzerinde insani yardım faaliyetinde aktif olarak rol aldı. Biz insani yardım teşkilatlarının geleceğini gönüllülükte görüyoruz. Aşevlerimiz, yaşlı bakım merkezlerimiz, sevgi butiklerimiz, gençlik kamplarımız da yine diğer çalışma alanlarımız arasındadır." diye konuştu.

"Gazze'de 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz"

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Filistinliler için duydukları üzüntüyü dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Oradaki kardeşlerimize destek olmak için tüm gücümüz ve dayanışma ruhumuzla çalışıyoruz. Uçaklar, iyilik gemileri ve bölgeden temin ettiğimiz tonlarca yardımı bölgeye ulaştırdık. Şimdiye kadar Mısır'daki Refah Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmaları bir süredir sekteye uğradı. Bunun aşılması için devletimizle birlikte diplomatik girişimlerimize devam ediyoruz. Ürdün üzerinden kısıtlı da olsa Gazze'ye yardım ulaştırmayı sürdürüyoruz. Şu an Gazze'deki aşevimizi Deyr Belah bölgesine taşıyarak tekrar faal duruma getirdik. Günde 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımıyla başladığımız süreci 15 bin kişiye kadar çıkartabildik. Ancak ortada ciddi bir uluslararası hukuk ihlali bulunduğundan, burasının güvenli bir şekilde ne kadar süre çalışabileceğini kestiremiyoruz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesinde çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Yılmaz, şunları paylaştı:

"Kızılay bölgede beslenme, gıda yardımı, barınma, sağlık hizmetleri, psikososyal destek ve kan hizmetleri alanlarında hizmet sağladı. Hala deprem bölgesinde iyileştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Afet sonrası iyileştirme faaliyetlerini yürütmek üzere depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde Toplumsal Hizmet merkezleri kurduk. Bu merkezlerle afetzedelerimize doğrudan temas ediyoruz. Kurduğumuz konteyner kentlerde ihtiyaçlarını karşıladığımız 4 bin 873 afetzedemiz konaklıyor."

Depremler sonrası yaşanan yıkımın ardından bölge halkının temel geçim kaynaklarının ciddi anlamda etkilendiğini ifade eden Yılmaz, bölgede oluşan sosyo-ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek adına çeşitli destek programını başlattıklarını bildirdi.

Bugüne kadar toplamda 525 bin 933 haneye 2,6 milyar lira değerinde nakit desteği sağladıklarını belirten Yılmaz, "İlk fazı tamamlanan esnaf ve çiftçi programları ile toplamda 48 milyon lira ile 600 esnaf ve 860 çiftçimizin geçim kaynağına destek olduk. İkinci faz esnaf programımızın ödemelerine de başladık. Bugüne kadar 6 ilde toplamda 8 kütüphane açtık ve bu kütüphanelerden yaklaşık 21 bin kişi faydalandı." açıklamasını yaptı.

"Kurban hisselerinin dağıtımında depremzedeler ile Gazzeliler önceliğimizdir"

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kurban kampanyasının büyük ilgi gördüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurban hisselerinin dağıtımlarında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler ile Gazze'deki mağdurlar önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kurban paylarıyla kavurma konservesinin yanı sıra aşevlerimizde yapacağımız sıcak yemekler için de kullanacağız. Gazze'deki çatışma mağdurları için yaptığımız özel planlamayla hayırseverlerin Gazze için verdiği kurban vekaletlerinin kesimlerini bölgede kısıtlı imkanlar yaşandığı için Türkiye'de yapacağız. Gazze için verilen vekaletlerin kurban paylarından yapacağımız kavurma konservelerini iyilik gemileriyle bölgeye göndereceğiz. Yurt dışında ise kesilen kurbanları anlık olarak pay ederek uzman ekiplerimizle dağıtacağız."