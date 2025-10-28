ANKARA (AA) - Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, Sındırgı'da dün 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Ankara'da kriz masasını toplayarak, çevre illerden ikram araçları ve uzman personeli destek için deprem bölgesine yönlendirildi.

Kızılay ekiplerince, saat 08.00 itibarıyla Sındırgı'da depremden etkilenen vatandaşlara 4 bin 620 çorba, 4 bin 896 beslenme malzemesi, 4 bin 61 sıcak ve soğuk içecek ikramı yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesindeki ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini, beslenme platformu paydaşlarıyla yürüten Türk Kızılay, sahadan gelen bilgileri anlık olarak değerlendiriyor ve gerekli hazırlıkları sürdürüyor.

Muhabir: Hüseyin Cem Dağıstanlı