,STANBUL- Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Turan Erol, İbrahim Safi, Eren Eyüboğlu, Sami Yetik, Hamit Görele, Ergin İnan, Celal Tutant, Yusuf Katipoğlu, Burhan Uygur, Abidin Dino, Zeki Faik İzer, İlhami Demirci, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Güner Ener, Şeref Akdik, Refia Edren Çıray, Birhat Mavitan gibi sanatçıların 524 eseri müzayedede yer alıyor.
Müzayedede ayrıca, Osmanlı-Avrupa objeleri, gümüşler, seramikler, porselenler, halılar ve mobilyalar gibi birçok antika eser makul fiyatlarla satışa sunulacak.
HABER: EMİR YÜCEL