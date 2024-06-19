Haber: Dinçer Karacalar

Expo Sport Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Murat Diyadin ‘Bakanlığımız tarafından tüm izinleri ve yetkileri almış bulunmaktayız. Expo Sport İzmir yönetimi olarak konuyu yargı taşıdıklarını ve resmi izinlerin hepsine sahip olduklarını açıkça belirtmiştir Bize karşı yapılan algı ve saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk Sporu ve Sporcusuna yapılan bu ayrımı asla kabul etmiyoruz Türk Sporunun gelişmesini engellemeye ve önünü kesmeye çalışanlara verecek cevabımızda, gücümüzde vardır. Bu şovların 2025 yılında da, Türkiyenin ev sahipliğinde çeşitli şehirlerde yapılacağını duyurdu.