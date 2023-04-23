İstanbul

Öğrenilen bilgiye göre, e-Süper Lig için Türk Telekom ile çok önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu iş birliği kapsamında Türk Telekom, e-Süper Lig'in Nisan-Mayıs 2023 ve Kasım-Mayıs 2024 sezonlarında isim sponsoru olacak ve Tivibu platformunda da maç yayınlarını gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sponsorluk anlaşması kapsamında imza töreninin 25 Nisan Salı günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği kaydedildi.

AA