İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türk Telekom'un müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G teknolojisine hazır olduğunu belirtti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 16 Ekim'de gerçekleştirilen 5G ihalesinde stratejik frekansları alarak 5G'de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olan 5G teknolojisinin 1 Nisan itibarıyla hayata geçeceğini anımsattı.

Özden, 5G ihalesinde tüm frekans paketlerini, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefi doğrultusunda planladıkları şekilde aldıklarını belirterek, müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranına sahip operatör olarak 5G'ye hazır olduklarını kaydetti.

Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak 5G'nin temel yapı taşını fiber altyapının oluşturduğunu vurgulayan Özden, Türk Telekom'un yüzde 55'i fibere bağlı baz istasyonlarıyla en iyi müşteri deneyimini sunacağını sözlerine ekledi.

Özden, şirketin iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da güçlü altyapısı ve teknoloji birikimiyle Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam edecekğini vurgulayarak, 'Yeni reklam filmimizde de yüzde 55'i fibere bağlı az istasyonlarımızdan aldığımız güçle 5G'de fark yaratacağımızı vurguluyoruz. Filmde, yeni dönemi simgeleyen 'fiber istasyon' söylemiyle hem teknolojik üstünlüğümüzü hem de yenilikçi yaklaşımımızı izleyiciyle samimi bir şekilde buluşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un mobil pazarda sadece bir oyuncu değil, oyunu kuran bir aktör olduğuna işaret eden Özden, şu ifadelere yer verdi:

'Mobil numara taşıma pazarında 2025 itibarıyla son dört yıldır en çok tercih edilen operatör olmamız, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en güçlü göstergesi. Son on iki ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla hem kendi tarihimizin hem de sektörün en yüksek artışını kaydettik.'