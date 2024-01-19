Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tesislerinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal katıldı.

Anlaşma kapsamında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisinin detaylarının da paylaşıldığı toplantıda açıklamada bulunan Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak sponsorlarımıza sadece sponsorluk çerçevesinde değil iş ve çözüm ortağımız olarak bakıyoruz. Ülkemizde dijital dönüşümün lider markası Türk Telekom, yenilikçi teknolojilerin kullanılmasında öncü olmaya devam ediyor. eSüper Lig'e ismini veren Türk Telekom ile iş birliğimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Süper Lig teknoloji sponsorluğu iş birliğimizin ilk adımını da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile atıyoruz. Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde uygulamaya alacağımızın sözünü verdiğimiz, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni 20. hafta itibarıyla çalıştırmaya başladık." diye konuştu.

Büyükekşi, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi teknolojisine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Modern futbolda güncel teknolojiler ve dijitalleşme vazgeçilmez unsurlardır. TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesini sağlayarak iş süreçlerinin hızlanmasını sağladık. Bu sayede zaman, iş gücü ve kağıt israfını önledik. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Böylece ülkemizdeki profesyonel ve amatör tüm futbolcuların lisans işlemleri dijital olarak çağa uygun hale getirilecek. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan dijital futbolcu bilgi sistemleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak olacak."

A Milli Takım'a büyük bir genç oyuncu havuzu kazandırmanın amaçlarının başında geldiğini aktaran Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz. Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ile sahadaki oyunun kalitesi artacak, hata payı da minimuma inecektir. Uzun yıllardır dijital dönüşüm, yeni teknolojiler, güçlü fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile Türk futboluna katkı sağlayan Türk Telekom'a, eSüper Lig isim sponsorluğunun yanı sıra Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin de futbolumuza kazandırılmasında önemli bir görev üstlendikleri için çok teşekkür ediyorum."

Ümit Önal: "Sporun da dijitalleşmesine liderlik ediyoruz"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise hayatın her alanında dijital dönüşüme öncülük ettiklerini söyledi.

"Teknoloji alanındaki birikim ve deneyimimizle ülkemizde futbolun ve sporun da dijitalleşmesine liderlik ediyoruz." diyen Önal, "Akıllı Stadyum Projeleri'den taraftar paketlerine, VAR uygulamasından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne Türk futbolunun teknoloji destekçisi olarak yeni teknolojilerin yeşil sahalara entegre edilmesine katkı sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı her alanda dijitalin de yüzyılı yapma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojinin, her alanda eşsiz fırsatların ve yeniliklerin kilidini açtığına değinen Önal, şöyle devam etti:

"Yeni nesil teknolojilerin kullanılması için en önemli aşamayı güçlü altyapı oluşturuyor. Ülkemizde dijital dönüşümün lider markası Türk Telekom olarak, Türkiye'yi fiber ağlarla örüyor, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü rol üstleniyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine de liderlik ediyoruz. Bu anlamda, TFF ile iş birlikleri yürütüyor, Türk futbolunun destekçisi olarak teknolojimizi tüm futbolseverlerin hizmetine sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Herkesin, sosyal hayata eşit katılımını sağlamak amacıyla, her alanda olduğu gibi futbolda da teknolojinin sunduğu olanakları faydaya dönüştüren projeler geliştiriyoruz."

Yıllardır spora ve sporcuya önemli destekler verdiklerinin altını çizen Önal, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilk stadyum isim anlaşması, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri, futbol kulüpleri ile marka iş birlikleri gibi ses getiren ilklere imza attık. TFF ile yürüttüğümüz iş birliği kapsamında geçen sezon ilk kez düzenlenen eSüper Lig'e ismimizi vererek bir ilkin gerçekleşmesine daha öncülük ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva'ya kurulmasında sunduğumuz katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde oynadığımız rolün en önemli örneklerinden. Omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz TFF'nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin, Trendyol Süper Lig'e kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk kez 2022 Katar Dünya Kupası ile kullanılmaya başlanan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A'da da uygulanan, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig ekiplerinin statlarına Türk Telekom'un güçlü fiber internet altyapısıyla ve teknoloji desteğiyle kuruldu. Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız, teknoloji deneyimini artırarak seyir zevkine katkı sunan bu sistemin hayata geçirilmesinde, başta TFF olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk sporuna ve sporcusuna destek vermeyi, teknoloji destekçisi olduğumuz Türk futbolunun dijitalleşmesinde öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz."

Oyuncu hareketleri 29 farklı noktadan taranacak

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, ligde mücadele eden 20 takımın stadyumu ile TFF'nin Riva'daki VAR merkezine kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde, oyuncu hareketleri 29 farklı noktadan taranacak.

Statta bulunan kameralar aracılığıyla futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.

Türk Telekom, 2018 yılında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin dünya ile eş zamanlı olarak Türk futbolunda kullanması adına da destek sunmuştu.