İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5G teknolojisiyle desteklenen uygulamaları deneyimledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, sağlıktan tarıma, sanayiden spora ve kültür-sanata kadar yaşamın her alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.



Türk Telekom'un sunduğu teknolojiyle Türkiye'nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan AKM'de hayata geçirilen öncü 5G tabanlı uygulamalar, ziyaretçilere geleceğin teknolojileriyle şekillenen deneyimler sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Türk Telekom CEO'su Önal, AKM bünyesindeki Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenen bir gösteriyi, binanın üst katında yer alan Türk Telekom Lounge alanından, 5G teknolojisiyle desteklenen sanal gerçeklik (VR) gözlükleri aracılığıyla 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak takip etti. Ardından, alanda yapılan 5G hız testiyle teknolojinin performansı deneyimlendi.

Bakan Ersoy, VR deneyiminin ardından, AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Beden Perküsyonu Atölyesi' çalışmalarına, Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Günışığı'nda yer alan az gören çocuklarla 5G destekli uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlanarak, atölye hakkında bilgi aldı.

AKM'nin üst katında yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G destekli VR deneyim alanı sayesinde, Türk Telekom Opera Salonu'ndaki gösterilerin ilk perdesini kaçıran sanatseverler, salona giriş yapamasalar dahi performansa sanal gerçeklik teknolojisiyle eşlik edebiliyor.

VR gözlükleriyle 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla aktarılan yayın, 5G teknolojisi ile izleyicilere adeta salonda bulunuyormuş hissi veriyor. İlk perdeyi VR aracılığıyla takip eden katılımcılar, ikinci perde için salona geçerek gösteriyi kaldıkları yerden devam ettirebiliyor. Türk Telekom'un hayata geçirdiği bu yenilik, kültür-sanat deneyimini teknolojiyle bütünleştirerek sanatseverlere kesintisiz erişim imkanı sağlıyor.

- 'Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin yalnızca bir kültür ve sanat mekanı değil, aynı zamanda çağın teknolojileriyle harmanlanarak geleceğe açılan bir vizyon merkezi olduğunu belirtti.

5G teknolojisinin sanatla buluşarak kültürel deneyimlere yeni boyutlar kattığını aktaran Ersoy, Opera Salonu'ndaki performansın 5G destekli VR teknolojisiyle anlık ve yüksek çözünürlükte takip edilmesini buna örnek gösterdi.

Ersoy, az gören çocukların atölye çalışmalarına 5G üzerinden uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlanmanın teknolojinin sosyal sorumlulukla birleştiğinde neler yapılabileceğini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir kılınmasının ve yeni nesillere en yenilikçi yollarla ulaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Ersoy, Türk Telekom'un vizyoner işbirliklerinin Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırırken kültür ve sanat hayatına da yeni ufuklar açtığını kaydetti.

Ersoy, şöyle devam etti:

'Teknolojinin sanatla buluştuğu AKM'de 5G'nin sunduğu imkanları deneyimlemekten büyük memnuniyet duydum. 5G altyapısı sayesinde sanatın erişilebilirliğini artırıyor, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz. Kültür-sanatın dijital dönüşümüne katkı sağlayan bu vizyoner adımlar için Türk Telekom'a teşekkür ediyorum.'

- 'Dijital ekosistemi zenginleştiriyoruz'

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da Türk Telekom'un 5G teknolojisini hayatın her alanına aktardığını belirtti.

İletişimin her çağında yeniliklere öncülük ettiklerini aktaran Önal, 'Bugün de Türkiye'yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapımız ve yenilikçi teknolojilerimizle, ülkemizin dijital geleceğine yön vermeye kararlıyız. Hayata geçirdiğimiz öncü projelerle sağlık, tarım, sanayi ve kültür-sanat gibi farklı alanlarda 5G'nin dönüştürücü gücünü şimdiden gösteriyor, dijital ekosistemi zenginleştiriyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Önal, Türkiye'nin 81 iline yayılan fiber altyapıları ve yüzde 55'ini fiberle bağladıkları LTE baz istasyonları ile ülkenin '5G'ye en hazır operatörü' olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Ana destekçisi olduğumuz AKM'nin farklı alanlarına bu teknolojileri yansıtırken, kültür sanatın kalbi Türk Telekom Opera Salonu'nda yenilikçi 5G VR uygulamamızı Türk Telekom Lounge alanında sanatseverlere sunuyoruz. Ayrıca sanatseverler 5G VR deneyiminin yanında Robot Cafe ile farklı bir kahve deneyimi yaşıyor, 5G'yi yerinde tecrübe ediyor. Tüm bu uygulamaların yanında bugün Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Türk Telekom Opera Salonu'nu AKM'de yer alan Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle sunulan VR ile 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak takip ederek salondaymış hissiyatı yaşadık. Bakanımızla beraber 5G hız testini başarıyla tamamladık ve Günışığı projemizdeki az gören çocuklara 5G ile uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlandık. İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduğumuzu bir kez daha gösterdik.'