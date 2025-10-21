İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da eylül ayının en çok dinlenen isimleri ve albümleri açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muud kullanıcılarının favori listelerinde rap müzik, en çok dinlenenler arasında yer aldı. Ağustosta en çok indirilen yerli sanatçı listesinde birinci olan BLOK3, eylülde de listelerin en üstünde yer aldı.



Ortamda çalan şarkıları tanıma ve favorilere ekleme imkanı sunan 'radarlama' özelliği kullanılarak en çok aratılan parça ise rap müziğin öne çıkan isimlerinden 'Mero' ve 'Ati242'nin yaptığı 'Uykusuz Geceler' isimli düet oldu.

En çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde sanatçı Lady Gaga'nın 'Mayhem' albümü ilk sıraya yerleşti. Ayrıca Lady Gaga'nın Bruno Mars ile birlikte seslendirdiği 'Die With A Smile' düeti, eylülde en çok dinlenen yabancı şarkı listesinde birinci sırada yer aldı.

Ayın en çok dinlenen yabancı sanatçısı ise Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı 'Billie Eilish' oldu.

Eylülde Muud'da rap müzik sanatçısı BLOK3 hem en çok dinlenen yerli sanatçı hem de en çok dinlenen yerli albüm listesinde ilk sırada yer aldı. Arabesk rap müziğin temsilcilerinden Çağla ve Doğu Swag'ın 'Seni Düşündüm' parçası ayın en çok dinlenen yerli şarkısı oldu.

Sanatçı Mero ve Ati242'nin 'Uykusuz Geceler' parçası da bu ayın en çok 'radarlanan' şarkısı olarak listelere girdi. Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, Sefo & Aerro üçlüsünün 'Her İki Durumda' parçası ise eylül ayının en çok indirilen şarkılar arasında zirvede yer aldı.