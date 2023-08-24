İSTANBUL AA- Proje kapsamında hazırlanan "Türk Yazılım Eserleri" kitabının tanıtım toplantısı, sektör temsilcilerinin katılımıyla Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, konuşmasında, 1992'den bu yana yerli yazılım sektörünü, ulusal ve global arenada büyütmek, geliştirmek ve tercih edilme oranlarını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

"Envanterde 84 şirketin 272 yazılım eseri derlendi"

Yazılım sektörünün 50 yılı aşan tecrübesi ve hayata geçirdiği başarı hikayeleriyle gelecek vadeden sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Kamalı, şunları kaydetti:

"1970'li yıllarda inşaat hesaplamalarında kullanılmaya başlayan ilk bilgisayardan günümüze bu uzun yolculukta gelinen aşama hepimize umut vermektedir. Yazılım ürünlerinde kendini kanıtlayan firmalarımız artık başarıyla yürüttükleri markalaşma süreçleri sonucunda kendi markalarıyla dünyaya açılmaktadır. Güçlü ekosistemimizle önümüzdeki yıllarda markalaşma başarısı gösteren yazılım firmalarımızın sayısının artacağına yürekten inanıyoruz."

Türk Yazılım Eserleri Arşiv ve Ansiklopedi Projesi'nin detaylarına ilişkin bilgi veren Kamalı, "Yazılım sanayimizin kökenlerinde iz bırakan her biri marka haline gelmiş 84 şirketimizin kendi ismi, kullanıcı kitlesi olan 272 yazılım eserini çıkış tarihi, farklı kılan özellikleri, kullanıcı sayısı, ihracat rakamları ve iletişim bilgisiyle derledik." değerlendirmesini yaptı.

Kamalı, "Yazılım Telif Hakları" konusunun önemli olduğunu vurgulayarak, "Projemiz aynı zamanda sektörümüzde farkındalık yaratmak ve yazılım eserlerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığı Fikir ve Sanat Eserleri Veri Tabanına kaydının yapılmasını sağlamayı da amaçlamaktadır." diye konuştu.

"Yazılım eserleri en yüksek paya sahip"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje ve Eğitim Daire Başkanı Emire Cete ise teknolojik yeniliklerin etkisiyle fikri yaratıcılığa dayalı üretimlerin bilim, kültür ve sanatı şekillendirdiğini, ayrıca ekonomik kalkınmayı ve toplumsal gelişmeyi sağladığını söyledi.

Genel Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalara değinen Cete, "Telif hakları bağlamında eser olarak korunan yazılım eserleri ve yazılım sektörü, ülkemizde her geçen gün artan potansiyeliyle telif hakları temel endüstrileri içerisinde ciro, katma değer, istihdam ve ihracat açısından en yüksek paya sahip sektörlerin başında gelmekte ve bu pay her yıl artmaktadır." ifadesini kullandı.

"Telif Haklarına Dayalı Endüstrilerin Türkiye Ekonomisine Katkısının Ölçülmesi" raporundan bilgiler paylaşan Cete, "Son yıllarda Türkiye'deki tüm sektörlerde yaşanan dijitalleşme ve mobil uygulamaları da dikkate aldığımızda yazılım sektörüne payını arttırarak bu liderlik konumunu ileriki yıllarda da koruyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cete, telif hakları temel endüstrileri içerisinde itici gücün yazılım sektörü olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık olarak yazılım sektörü de dahil olmak üzere, kültür endüstrisi içerisinde yer alan tüm sektörlerin gelişimi için, pazarın ufkunu açabilecek yenilikçi uygulamaları ortaya çıkarmak, sektörü desteklemek, sektör içinde ve sektörler arasında işbirliğini arttırmak için gereken çabayı göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türk yazılım sektörünün 50 yılı panelle ele alındı

Tanıtım toplantısının ardından "Türk Yazılım Sektörünün 50 yılı ve Telif Haklarının Önemi" konulu bir panel düzenlendi.

İnnova Genel Müdür Yardımcısı Cemil Sağıroğlu, Netaş Genel Müdürü Sinan Dumlu, Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Başarsoft Genel Müdürü Alim Küçükpehlivan, Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, G Tech Genel Müdürü Mine Taşkaya ve Virgosol Genel Müdürü Arzu Er panelde konuşma yaptı.

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, Yazılım Eserleri Projesi Danışma Kurulu Üyesi Gülara Tırpançeker ve YASAD Genel Sekreteri Sevilay Güven de toplantıya katıldı.

Proje

"Türk Yazılım Eserleri Arşiv ve Ansiklopedi Projesi", Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü işbirliğinde 2021 yılında hazırlanmaya başlandı.

Proje ile yazılım sektörünün marka değeri yüksek 84 şirketi, "Türk Yazılım Eserleri" adıyla kitaplaşan tek bir envanterde buluştu.

Her biri marka haline gelmiş, kendi ismi, kullanıcı kitlesi olan 272 eser, envanter için hikayesiyle birlikte derlendi.

Yayının aynı zamanda yaratıcı endüstri olarak da tanımlanan yazılım sektöründe telif hakları konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.