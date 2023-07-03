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İdol Cimnastik Kulübü sporcuları Osman Avcı Alperen Ertürk, Mustafa Ferhan Dedemen ile Tarık Buğra Tobay, 6 ülkeden 350 sporcunun yarıştığı turnuvada, akrobatik cimnastik branşında "4 erkek grup" kategorisinde 3'üncü olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırmayı başardı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sliven şehrinde 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Uluslarası Stefka Spasova Akrobatik Cimnastik Turnuvası'nda, Türkiye akrobatik cimnastik branşında ilk kez temsil edildi.

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