Türkiye İstatistik Kurumu ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. Bu dönemde işsizlik, bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2023'te 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise 2 puan azalışla yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti. Bu oranla genç nüfusta işsizlik, son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu oran, 2013'te yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Genç işsizlik oranı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla kadınlarda yüzde 25,2'den yüzde 23,2'ye, erkeklerde yüzde 16,4'ten yüzde 14,3'e geriledi.