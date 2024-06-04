Ankara

Karaaslan, "Türkiye Çevre Haftası" ve "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, tabiata emanet nazarıyla bakan, doğanın tüm değerlerini korumayı görev bilen bir medeniyetin temsilcileri olduklarını ifade etti.

Bugün ve gelecek için havası, suyu, toprağı temiz bir dünya ideali ile yeni yüzyılın yeni sorunları ve ihtiyaçlarını yenilikçi yöntemlerle çözüme kavuşturacak politikalar üzerinde çalıştıklarını belirten Karaaslan, son yıllarda dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği ve salgın gibi sorunların, havayı, suyu, toprağı temiz tutmanın, tabiatla uyum içerisinde yaşamanın önemini tüm insanlığa gösterdiğine dikkati çekti.

"Dünyayı tehditlerden korumak için titizlikle çalışmayı sürdürüyoruz"

İklim değişikliğinden en fazla etkilenen Akdeniz kuşağında yer alan Türkiye'yi bu sürece hazırlamak, mücadele ve uyum stratejilerini belirleyerek eylem planlarını bu doğrultuda oluşturmak için Türkiye olarak büyük bir sorumlulukla hareket ettiklerini anlatan Karaaslan, "Yüksek sıcaklık değerleri, aşırı hava olayları, kuraklık, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin zarar görmesi gibi ağır sonuçlara neden olan iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirebilmek için ve ortak evimiz dünyayı tehditlerden korumak için titizlikle çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 22 yılına eser ve hizmetleriyle, vizyonuyla ve büyük hedefleriyle damgasını vuran bir iktidar olarak her alanda olduğu gibi çevre alanında da asırlık yatırımları hayata geçirdiklerine işaret eden Karaaslan, "sözde çevrecilere rağmen gerçek çevreciliğin nasıl olacağını" projeleriyle gösterdiklerini belirtti.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Enerjide, ulaştırmada, şehircilikte ve daha birçok konuda çevreyi ve iklimi dikkate alan projelerin altına imza attık. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan ve kısa sürede bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların geri dönüştürülmesiyle 185 milyar lira, ülkemiz ekonomisine kazandırılmıştır. Temiz denizlerin bir göstergesi olan Mavi Bayrak'ta ülkemiz dünyada 3. sıradadır. 2023'te 551 olan Mavi Bayraklı plajlarımızın sayısı 2024'te 567'ye yükselmiştir, hedefimiz ise dünya birinciliğidir. Bu konudaki gayretli çabalarımızla dünyada ilklerin ve enlerin arasına girmeyi başarsak da çalışmalarımızı, ülkemizi dünyada öncü bir konuma ulaştırana dek sürdüreceğiz."

Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11'e, Avrupa'da ise ilk 5'e taşındı

İklim değişikliğine uyum sağlanması, kuraklık ile mücadele edilmesi, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Su Verimliliği Seferberliği"ni başlattıklarını anımsatan Karaaslan, dünyada orman varlığı azalırken orman varlığını artıracak ağaçlandırma seferberlikleri başlattıklarını, 81 ilde 100 milyon metrekare hedefiyle Millet Bahçeleri Projesi'ni hayata geçirdiklerini, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini dünyaya ilan ederek doğanın korunması konusundaki samimiyetlerini ortaya koyduklarını aktardı.

Yaptıkları çalışmalarla yenilenebilir enerjide Türkiye'yi dünyada ilk 11'e, Avrupa'da ise ilk 5'e taşıdıklarını vurgulayan Karaaslan, şu ifadelere yer verdi:

"2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün içinde bulunduğu hafta 'Türkiye Çevre Haftası' olarak ilan edilmiştir. Bu yıl Türkiye Çevre Haftası 'Hepimizin Bir Dünyası Var' temasıyla 81 ilimizde kutlanacak ve dünyamızın geleceği için toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Çevrenin korunması ve tüm değerleriyle birlikte yaşatılarak geleceğe aktarılması açısından ülkelerin girişimleri ve küresel çabalar belirleyici olsa da işin özünde her zaman bireyin ve toplumun olduğu unutulmamalıdır. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün ve Türkiye Çevre Haftası'nın, bu konudaki duyarlılığın ve farkındalığın artmasına ve yaşam alışkanlıklarımızda köklü değişikliklere vesile olmasını diliyoruz."