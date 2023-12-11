Ersan Başar, yaptığı açıklamada, 11 Aralık tarihinin Uluslararası Dağ Günü olduğunu anımsatarak, dağların da korunmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dağların dünya nüfusunun yüzde 15'ine ev sahipliği yaptığını aktaran Ersan Başar, "Dağlar dünyadaki tatlı suyun yüzde 80'ini sağlıyor ve dünyadaki biyolojik çeşitlilik sıcak noktalarının yaklaşık yarısını içinde barındırıyor. Ne yazık ki dağlar iklim değişikliği ve sürdürülemez tarım, ticari madencilik ve ağaç kesimi gibi aşırı sömürü nedeniyle bugün tehdit altında. Küresel ısınmayla birlikte dağ buzulları eriyor ve milyonlarca insanın tatlı su kaynaklarını etkiliyor. Ayrıca aşırı arazi kullanımı ve arazi örtüsünün değişmesi dağlardaki göçü, biyolojik çeşitlilik kaybını ve ekosistem bozulmasını hızlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yılki tema dağ ekosistemlerinin onarılması"

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2002 yılında aldığı kararla 11 Aralık tarihini Uluslararası Dağ Yılı ve Uluslararası Dağ Günü ilan ettiğini hatırlatan Başar, sözlerini şöyle tamamladı:

"BM Uluslararası Dağ Günü için her yıl bir farklı tema oluşturuyor. Bu yılki tema dağ ekosistemlerinin onarılması. BM Genel Kurulu daha öncede Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin önerisi üzerine 2022 yılını Uluslararası Sürdürülebilir Dağ Kalkınma Yılı ilan etmişti. Söz konusu karar 94 hükümet tarafından desteklenmiş ve 16 Aralık 2021'de BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunun genel kurulunda kabul edilmişti. Bu kararlar dağlarımızın korunması açısında çok kıymetli. Bizde Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak 11 Aralık Dünya Dağ Günü farkındalığını artırmak için her yıl bir etkinlik gerçekleştiriyoruz."