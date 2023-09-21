Sokoto

Kano ve Sokoto eyaletlerinde inşa edilen 4 su kuyusu ve çeşmelerin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, TDV Genel Müdürü İzani Turan, TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, bölge şefleri, din adamları ve çok sayıda kişi katıldı.

TDV Genel Müdürü Turan, Sokoto eyaletindeki törende, yaptığı açıklamada, TDV'nin Osmanlı dönemindeki çeşmeleri miras alarak, dünyanın dört bir yanında su kuyuları ve vakıf çeşmeleri açtığını belirtti.

Turan, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla Nijerya'da inşa edilen her su kuyusundan yaklaşık 8 bin kişinin istifade edeceğini söyledi.

TDV'nin Nijerya'da şimdiye kadar 23 su kuyusu ve çeşme açtığını anlatan Turan, "Kilometrelerce ötesinde rengimiz farklı, dilimiz farklı ama gönlümüz bir olan kardeşlerimizle buluşmaya geldik. Onlara su ulaştırmaya geldik, su medeniyetini bu kardeşlerimizle paylaşmaya geldik." diye konuştu.

Sokoto eyaletinin Lagau bölge şefi Alhaji Halliru Boyi Marafa ise bölge halkının suya erişim için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldığını ancak bugünden itibaren daha kolay şekilde temiz suya erişeceklerini belirtti.

Su kuyusunun bölge halkı için önemine işaret eden Marafa, kuyuya kendi göz bebekleri gibi sahip çıkacaklarını ifade etti.

Marafa, yapılan yardımlardan dolayı Türkiye ve Türkiye'deki hayırseverlere şükranlarını sundu.

Her su kuyusunun 15 musluğu, güneş panelleri ve 10 bin litre su deposu bulunuyor.

Yapılan hizmet sayesinde bölgede kirli içme sularından doğabilecek hastalıklar, su erişiminde yaşanan zorluğa bağlı yetersiz hijyen koşulları bir nebze de olsa azaltılacak.

AA