Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Organizasyon, 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'daki İrlanda-Çekya ve saat 14.30'daki Yunanistan-Türkiye maçlarıyla devam edecek.

Günün diğer karşılaşmasında ise Yunanistan, Çekya'yı 1-0 yendi.

Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor

Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor

Türkiye, İrlanda karşısında ilk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 49. dakikasında Ozan Demirbağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. İrlanda, 52. dakikada Michael Noonan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 65'inci dakikada Ozan'la bir gol daha bulan Türkiye, 85. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde 2 karşılaşma oynandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.