Torbalı ilçesindeki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İrlanda ve Yunanistan'ın mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde 2 karşılaşma oynandı.
Türkiye, İrlanda karşısında ilk yarısı golsüz eşitlikle biten müsabakanın 49. dakikasında Ozan Demirbağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. İrlanda, 52. dakikada Michael Noonan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. 65'inci dakikada Ozan'la bir gol daha bulan Türkiye, 85. dakikada Furkan Koçak'ın golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Günün diğer karşılaşmasında ise Yunanistan, Çekya'yı 1-0 yendi.
Organizasyon, 24 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'daki İrlanda-Çekya ve saat 14.30'daki Yunanistan-Türkiye maçlarıyla devam edecek.Kaynak: AA