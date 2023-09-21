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Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Ekim'de açıklanacak.

İlk 10'da sadece 8. sıradaki İtalya ile 9. sıradaki Portekiz yer değiştirdi.

Temmuz ayında açıklanan sıralamadan bu yana 159 maç oynanırken, Arjantin zirvedeki yerini korumaya devam etti.

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