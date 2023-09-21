Sylvester Stallone, Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren ve Andy Garcia'nın rol aldığı "Cehennem Melekleri 4" izleyiciyle buluşacak.

Scott Waugh'un yönetmenliğini üstlendiği serinin son bölümü, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyonu konu alıyor.

Bol aksiyonlu sahneleriyle öne çıkan filmin senaryosu Kurt Wimmer, Tad Daggerhart ve Max Adams imzası taşıyor.

"Yıldız Tozu"

Ahmet Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Yıldız Tozu", küçük bir kasabada ailesiyle yaşayan iki küçük kardeşin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filmin oyuncu kadrosunda Süleyman Biçen, Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz ve Mihrimah Cankur yer aldı.

"Büyük Felaket: Asit Yağmuru"

Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach ve Marie Jung'un başrollerini paylaştığı "Büyük Felaket: Asit Yağmuru", gerilim ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Fransız sinemacı Just Philippot'un yönettiği filmin konusu özetle şöyle:

"Fransa'da bir yerlerde bir sıcak hava dalgasının ortasında endişe verici bulutlar oluşur ve asit yağmuru püskürtür. Dünyayı kasıp kavuran bu durum insanların paniğe kapılmasına neden olur. Sona ermek üzere olan bir dünyada, ayrı bir aile, iklim felaketiyle yüzleşmek ve ondan kaçmak için bir araya gelmek zorunda kalır."

"Yasa Dışı"

Emile Hirsch, Lucy Hale ve Ashley Greene'nin rol aldığı "Yasa Dışı", New York polis departmanında çalışırken rütbesi düşürülmüş bir dedektifin öfke problemleri nedeniyle hem ailesi hem de iş hayatında yaşadığı sorunları odağına alıyor.

Senaryosu Kosta Kondilopoulos'a ait gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Danny A. Abeckaser oturuyor.

"Ölümcül Dalış"

Maximilian Erlenwein'in yönetmenliğini yaptığı, Louisa Krause ve Sophie Lowe'un rol aldığı "Ölümcül Dalış" haftanın bir diğer gerilim filmi olacak.

Almanya yapımı film, uzak ve güzel bir yerde dalışa gitmeye karar veren iki kız kardeşten birine kaya çarpması sonrasında verilen hayatta kalma ve kurtarma mücadelesini anlatıyor.

"1976"

Manuela Martelli'nin yönettiği, Aline Küppenheim, Nicolas Sepulveda ve Hugo Medina'nın oynadığı dram filmi "1976", Şili'de Pinochet döneminde yaşayan bir kadının, kadın düşmanlığı ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

"Kocamı Kim Öldürür"

Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini yaptığı, Aleyna Solaker, Burak Satıbol, Hayrettin ve Kemal Uçar'ın rol aldığı "Kocamı Kim Öldürür" yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Huzurum Kalmadı"

Soner Demirci'nin çektiği komedi filmi "Huzurum Kalmadı", iş insanı görüntüsüyle silah kaçakçılığı yapan iki arkadaşın, ceza olarak bir hafta çalışmak zorunda kaldığı huzurevinde başlarından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"Düet"

İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın yönettiği "Düet", senkronize yüzme sporu sayesinde tanışmış iki yakın arkadaşın, 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri'nde yarışma şansını kaçırdıktan sonra ortak hayalleri için çalışırken karşılaştıkları zorlukları konu alıyor.

"Ammar 4"

Haftanın yerli korku filmi "Ammar 4", bir büyücünün komşusunun evliliğini bitirmek üzere yaptığı büyünün ters tepmesi sonucu yaşananları anlatıyor.

AA