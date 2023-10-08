Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen ve "Gençlik ve Spor Politikaları Algısı" konusunun ele alındığı foruma, Doğu Anadolu'nun farklı illerinden 400 genç katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile foruma katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, foruma Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gençleri davet edip toplayarak gençliğin gündemlerinin konuşulduğunu belirtti.

Foruma katılan öğrencilerle öncesinde farklı başlıklar altında sistemli toplantılar yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Son oturuma gelindiğinde gençler, söz konusu meseleyle ilgili daha çok fikir ve bilgi sahibi oluyorlar. Dolayısıyla en sonunda konuşulduğunda ayakları yere basan şekilde mevzu ele alınmış oluyor. Erzurum'daki gündemimiz, gençlik ve spor politikalarının durumunu gençlerimiz konuşuyor. Mesela dünkü konuşmalarla ilgili ben arkadaşlarıma sordum, gündemler neydi neler konuşuldu. Birçok alanda şunu görüyoruz, gençlerin, meselelerle ilgili çok haklı soruları ve eleştirileri var ama aynı zamanda meselelerin istatistiki bilgi yönüyle ilgili zayıflıkları olduğunu görüyoruz ve imkanlardan haberdar olunmadığını da görüyoruz." diye konuştu.

Gençlerin, kabuklarını kırmak istediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençler, girişim yapmak, inisiyatiflerini hayata geçirmek istiyorlar ama bunları yaparken kendilerine destek olabilecek araçlardan haberleri olamayabiliyor. Dolayısıyla bugünkü gündem olan gençlik ve spor politikalarında zaten gençlik spor politikalarının oluşumunu da gençlerin doğrudan katkısının olması çok önemli. Onun için aslında bugüne kadar değerlendirdiğimiz meseleler içerisinde gençlerin kendi hayatlarını en doğrudan ilgilendiren başlığı bugün Erzurum'da konuşacağız. 400'ün üzerinde gencimiz dünkü çalıştayların ardından Gençlik ve Spor Bakanımıza sorular yöneltip, cevaplar alacaklar. Dünkü zaten çok verimli geçti diye bilgi aldım, bugün de inşallah çok hayırlı olacağını ümit ediyorum."

Forumun ilkinin İzmir'de düzenlendiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"İlk forumda gündemimiz gençlerin yurt dışına gitmek istemeleriyle ilgili algılardı, bunları konuştuk. Gençlerin yurt dışına gitmek istemeleri, kamuoyunda hayatlarından memnun olmadığı için gitmek istiyorlar gibi değerlendiriliyor. Türkiye'deki yurt dışına gitme talebinin sıra dışı bir düzeyde olduğu gibi bir algı yayılmaya çalışılıyor. Bunlarla ilgili her şey yerine oturdu, o günden beri de şunu gördük, demek ki gençler, kendi aralarında yaptıkları konu bazlı işlerde biraz zaman ayırmak ve emek vermek istiyor. Yüzeysel konuşulduğu zaman gençliğimiz, sosyal medyadaki slogan tarzdaki propagandaların esiri oluyor ama oturup gerçekten meseleleri uzmanlarıyla enine boyuna konuşmanın faydalı olduğunu gördük. Buraya katılan gençlerle sınırlı kalınmasından endişe ediyoruz. İnşallah arkadaşlarımız buradaki gündemleri kamuoyunun gündemine de daha iyi şekilde taşıyabilirler. Bunun da çok verimli olacağını, Genç Türkiye Forumu'nun genelde gençliğe katkısı olarak tezahür edeceğini düşünüyorum."

Erdoğan, daha sonra moderatörlüğünü gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı "Gençlik ve Spor Politikaları Algısı, Genç Türkiye Forumu'na" katıldı.