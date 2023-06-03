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Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan Sarıbaş, "28'inci Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse, bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" dedi

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