ANKARA (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin 'Afrika Ülkeleriyle Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi' kapsamında, bu ülkelerle ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşviki ve Türk firmalarının Afrika'da özellikle müteahhitlik, enerji, sağlık, tarım ve altyapı gibi projelerde daha etkin rol alması amaçlanıyor.

Hedefler doğrultusunda ikili ve çok taraflı diplomatik ziyaretler, Afrika ülkeleriyle üst düzey toplantı ve forumlar 'kazan-kazan' stratejisiyle düzenleniyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun organizasyonuyla bu ay İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu, söz konusu stratejiye önemli katkılar sunarken forum öncesi Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen İkili Ulusal Komisyon Toplantısı'nda önemli anlaşma ve mutabakat zaptlarına imza atıldı.

Ortak çalışma grubu oluşturulacak

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, bu toplantıda imzalanan 'Ticaret Bakanlığı ile Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ile ticaret hacminin artırılması ve iktisadi işbirliğinin ilerletilmesi için serbest bölgelerin etkili birer aktör olması amaçlandı.

İki ülke serbest bölgeleri alanında uzun vadeli işbirliği tesis edilerek, karşılıklı yatırıma katkı sağlanması hedeflendi.

Bu doğrultuda söz konusu mutabakatla Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında serbest bölgeler alanında tecrübe, uzmanlık ve bilgi aktarımı ile işbirliği fırsatlarının araştırılması ve kullanılması amacıyla eğitim kursları, konferanslar, karşılıklı şirket ve uzman heyeti ziyaretlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

Atılan imzayla bu hedefler kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonu için ilgili bakanlıklar arasında ortak bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülkede belirlenecek serbest bölgeler arasında eşleştirme yapılarak işbirliği olanaklarının araştırılması ele alındı.

Böylelikle söz konusu mutabakat zaptının, kurulacak işbirliği mekanizmalarıyla karşılıklı mal akışının hızlanmasına, iki ülke özel sektörlerinin serbest bölgelerin avantajlarından yararlanarak karşılıklı yatırımlarını artırmasına ve ticaret hacminin gerçek potansiyeline ulaşmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Serbest bölgelere yabancı yatırımcı çekmek öncelikli hedefler arasında

​​​​​​​İhracata yönelik yatırımı, üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla faaliyette bulunulan Türkiye'nin serbest bölgelerinde geçen yıl sonu itibarıyla 12 milyar doları yurt dışına olmak üzere toplam 27,7 milyar dolarlık ticaret hacmi oluştu.

Bu doğrultuda serbest bölgelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geçen yıl 23,4 milyon dolarlık ihracat yapılırken elde edilen ticaret hacmi 30,7 milyon dolar oldu. Serbest bölgelerden bu yılın ağustos ayı itibarıyla söz konusu ülkeye 13,9 milyon dolarlık ihracat yapılırken 18,9 milyon dolarlık ticaret hacmi elde edildi.

Halihazırda 92 bin 234 kişiye istihdam sağlayan serbest bölgelerde 500'ü yabancı ortaklığında kurulan toplam 1985 firma faaliyet gösteriyor. Serbest bölgelerin ticaret hacmini daha da artırmak ve bu bölgelere yabancı yatırımcı çekmek ise öncelikli hedefler arasında yer alıyor.​​​​​​​

Muhabir: Seda Tolmaç