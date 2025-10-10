İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ve 'Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)' ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinliğin ikinci gününde düzenlenen panellerde 'sanat, fikir ve yaratıcılığa ilham veren inovasyon' ile 'yaratıcı endüstrilerde yapay zekanın etkisi' konuşuldu.

Günün ikinci yarısında iletişim stratejisti Eda Zaloğlu moderatörlüğünde düzenlenen 'İnovasyonun Kaynağı: Sanat, Fikir ve Yaratıcılık' başlıklı panelde, girişimci Edhem Dirvana, Grafi2000 Yönetici Ortağı Varol Yaşaroğlu, Podbee Kurucusu Candost Bayraktar ve yaratıcı ekonomi politikaları uzmanı Cangül Kuş konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, yaratıcılık ve ilham kaynağı, yaratıcı endüstrilerin ekonomiye katkısıyla yaratıcı sektörlerde kamu teşviklerinin önemi konuşulurken, yaratıcılığın toplumda kültür haline getirilmesi için yapılması gerekenler de ele alındı.

'Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi' paneli düzenlendi

Günün son paneli ise Ayyıldız Communication Kurucu Başkanı Cengiz Ayyıldız moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi' başlıklı oturum oldu.

Dijital sanatçı Gökhan Doğan, görüntü yönetmeni ve içerik üreticisi Ozan Sihay, Loop Games Kurucusu Mert Gür ile Turkcell Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü Yusuf Yiğit'in konuşmacı olarak yer aldığı panelde üretim biçiminde yaratıcı iş modelleri, yaratıcı endüstride insan kaynağının yeri ve yapay zekanın sağladığı dönüşümler gibi konular konuşuldu.





Muhabir: Uğur Aslanhan,Mücahit Enes Sevinç