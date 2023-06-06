BAĞDAT AA- Türkiye ve Irak'tan firma temsilcileri Bağdat’ta bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya gelerek yeni işbirliği olanaklarını görüştü.

Toplantıda konuşan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Irak'ın gücünü petrol değil bunu son derece dinamik ve tarihiyle gurur duyması gereken insan kaynağından alması gerekiyor. Irak'ın nüfusunun yüzden 50’sinden fazlası gençlerden oluşuyor ve ülkenin geleceğini de bunlar inşa edecek." dedi.

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, ikili görüşmelere 31 firma ve 33 katılımcıdan oluşan heyetle katıldıklarını ifade etti.

Tiryakioğlu, "Bağdat gönül dünyamızda güzellik sembolü bir şehirdir. Geçmişte olduğu gibi Bağdat bugün de dostumuz, kardeşimizdir ve iş ortağımız olan bir şehirdir." dedi.

Kovid-19 salgını sonrası bölgesel ikili ilişkilerde önemli ivme kazanıldığına dikkati çeken Tiryakioğlu, hububat, kimyevi malzemeler, mobilya, meyve ve diğer alanlarda Irak'a ihracatta artış olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan yeni kabine döneminde de Irak ile ilişkilerin hızla gelişmeye devam edeceğine inandıklarını kaydeden Tiryakioğlu, "Bizler birbirimize muhtaç iki ülkeyiz. Bizde çok olan gıda ve su Irak’ta yok. Irak’ta çok olan petrol ve türevleri de bizde yok." diye konuştu.

"Irak'ın Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanması gerekiyor"

AA muhabirine konuşan Iraklı genç yatırımcı ve iş insanı Muhammed Asadi de Irak ile Türkiye arasındaki ticaret hacmindeki artışa dikkati çekti.

Asadi, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021 ile 2023 yılları arasında artmış durumda. Ayrıca Iraklı iş insanları Türkiye'de en çok emlak satın alanlar arasında üçüncü sırada geliyor. İkili ilişkilerde de güçlü gelişmeler söz konusu." dedi.

Irak'ta inşaat ve yeniden imar alanında Türk şirketlerinin rolünün büyük olduğunu dile getiren Asadi, iki ülke ilişkilerinin 1990'larda beri etkilenmediğini ve bu yüzden Türk şirketlerinin Irak'taki varlığının yeni olmadığını vurguladı.

"Irak'ın Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanması gerekiyor." diyen Asadi, Türkiye'nin özellikle sanayi ve inşaat alanında Körfez ülkelerinden daha gelişmiş olduğunu söyledi.

"Türkiye, tarım, ekonomi ve sanayide büyük devrimler yaptı"

Iraklı eski milletvekili ve iş insanı Songül Çabuk da Türkiye'nin Irak ile tarihi ilişkilere sahip olduğunu hatırlattı.

Çabuk, "Irak'ta yaşanan istikrardan bize en yakın komşu olan Türkiye faydalanmalı. Türkiye'nin elbette Irak'ın yeniden imarında büyük rolü olacak. Türkiye, tarım, ekonomi ve sanayi gibi alanlarda büyük devrimler yaptı. Türkiye’nin ekonomi ve ticaret alanlarında deneyimlerinden faydalanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Eski Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer Hamdani ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve yeniden seçilmesinin Iraklıları sevindirdiğini dile getirdi. Hamdani, bunun yeni dönemde ikili ve stratejik ilişkiler ile özel sektörde önemli etkileri olacağını kaydetti.

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi olduğuna işaret eden Hamdani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak, tabii kaynaklara sahip zengin bir ülkedir ancak Türkiye gibi ülkelerin deneyimlerine ihtiyaç duyuyor. Türkiye, sanayi, tarım, sağlık, ulaştırma ve diğer tüm alanlarda büyük deneyim sahibi ve bizler de bu büyük fırsatı kaçırmamalıyız. Türk şirketleri ve Türk özel sektörü Irak'taki yatırımların hakiki ortağıdır."