İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın 3. turunda kalan iki günde yapılacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı: Levent Gümüşdere
13.00 Kahta 02-Kasımpaşa: Gürcan Hasova
13.30 Muşspor-Menemen FK: Enver Aydın
13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: Doğu Yılmaz
13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: Yunus Emre Çakar
13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır
13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: Yalçın Taşkınfurat
13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor: Furkan Aksuoğlu
15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947: Burak Pakkan
15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor: Burak Demirkıran
15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor: Berkay Ağış
18.00 Manisa FK-Muğlaspor: Ayberk Demirbaş
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor: Muhammet Ali Metoğlu
30 Ekim Perşembe:
13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970: Ömer Faruk Gültekin
13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Reşat Onur Coşkunses
14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK: Berkay Erdemir
18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu: Asen Albayrak
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor: Fevzi Erdem Akbaş
Muhabir: Metin Arslancan