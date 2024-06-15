Çankırı'da yaşayan 18 yaşındaki Azra Özkan, 11 yıl önce başladığı judoda önemli dereceler elde etti. Genç sporcu, 4 yıl önce geçtiği kuraşta da başarılarını sürdürdü.

Son olarak Çankırı'da mayıs ayında gerçekleştirilen Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Azra, 21-23 Haziran'da Edirne'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile kasım ayında yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Azra Özkan, 7-8 yaşlarından itibaren düzenli olarak spor yaptığını söyledi.

Kuraşta ilk kez 2020 yılında katıldığı şampiyonada üçüncü olduğunu belirten Azra, "En son Çankırı'da büyükler kategorisinde birinci oldum. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olmak." dedi.

Yoğun bir antrenman süreci geçirdiğini anlatan Azra, "Antrenmanlarımız kondisyon ve teknik olarak ayrılıyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor. Yazın bizim için daha tempolu geçiyor. Çift antrenman, bazen 3 antrenman yapabiliyoruz. Okul döneminde biraz daha az oluyor. Çok zorlandım ama tempoyu tutturuyorum bir şekilde. Kendime çok vakit ayıramadım belki ama bu şekilde güzel sonuçlar alıyorum." diye konuştu.

"Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum"

Azra Özkan'ın antrenörü Hayriye Başak da yoğun bir tempoda çalıştıklarını dile getirerek, "Başarı, kısa sürede, kolay şekilde gelmiyor. Çok şükür şu anda istediğimiz hedeflere ulaşıyoruz. Asıl hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyatlar. İnşallah oralarda da dereceler geleceğine inanıyorum. Azra zorlu süreçlerden geçti. Çok şükür, güzel yerlere gidiyor. Avrupa şampiyonu olacağına inanıyorum. Ondan sonra Dünya Şampiyonası'nda da kendisine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kuraşın Türkiye'de çok fazla bilinmediğini anlatan Başak, "Avrupa Şampiyonası'na en az 35 ülkenin gelmesi bekleniyor. Yaygın bir spor ama Türkiye'de çok bilinmiyor. Biz aslında küçük bir ildeyiz, küçük ilde başarı çok zor. Biraz daha duyulmak istiyoruz. Çocuklarımız bireysel sporlarda çok güzel şeyler yapıyorlar ama kimse bilmiyor. Biraz daha destek olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.