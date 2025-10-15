ANKARA (AA) - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, Güdümlü Projeler programıyla, Türkiye'de türünün ilk örneği teknoloji projelerinde, yeni nesil havacılık yakıtları, sürdürülebilir çimento, alternatif protein, enerji depolama gibi alanlarda müşteri riskini üstlendiklerini belirtti.

Usluel, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen TTGV Günü ve Ödülleri etkinliğinde yaptığı konuşmada, iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan sorunların görmezden gelindiğini söyledi.

Bu konuda birçok teknoloji olduğuna işaret eden Usluel, bu teknolojilerin uygulanmasının ticari yönden riskli görüldüğünü ifade etti.

Usluel, laboratuvarda çalışan teknolojilerin yıllarca gerçek hayata geçirilemediğine dikkati çekerek, 'TTGV olarak tam burada devreye giriyoruz. Bu yıl lansmanını yaptığımız Güdümlü Projeler programıyla, Türkiye'de türünün ilk örneği teknoloji projelerinde müşteri riskini üstleniyoruz. Yeni nesil havacılık yakıtları, sürdürülebilir çimento, alternatif protein, enerji depolama gibi eksponansiyel değişebilecek alanlarda. Birinin o ilk adımı atması gerekiyor. Biz atıyoruz ki ekosistem güven kazansın, yatırımcı cesaretlensin, sanayici ve girişimci harekete geçsin.' değerlendirmesinde bulundu.

Usluel, TTGV'nin Türkiye'de destek sisteminin öncüsü görevini üstlendiğini belirterek, 'Daha sonra yatırım yaklaşımının ilk ve en aktif oyuncusu oldu. Yeni müşteri yaklaşımı modelimiz de Türkiye'nin teknolojik gelişimde anahtar bir program oluşturmaya çalışıyoruz.' dedi.

Program kapsamında alanında uzman katılımcıların yer aldığı 'İklim Teknolojilerinin Yarını' başlıklı panel gerçekleştirildi.

- TTGV ödülleri sahiplerini buldu

Açılış konuşmalarının ardından TTGV ödülleri sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda, 'Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü' kategorisinin kazananı, 'Lityum-Sülfür Bataryalar ve Yeni Nesil Batarya teknolojileri' üzerine yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala oldu.

'Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü' kategorisinde ise ödül, karbon yakalama ve kullanım alanlarındaki özgün AR-GE çalışmalarından dolayı Dr. Vahide Nuran Mutlu'ya takdim edildi.

DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yeni nesil biyoyakıtların sivil havacılık ve denizcilik sektöründeki ilk uygulamalarına öncülük eden çalışmaları ile 'Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülü' kategorisinde ödül aldı.

'Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü' kategorisinde ödüle layık görülen kuruluş ise iklim değişikliği ve politikalarının etkileri hakkındaki disiplinler arası çalışmalarından dolayı Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İklimBU) oldu.