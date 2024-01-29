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Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan pranet deneyiyle, antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.

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TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı "Pranet" ve "Extremophyte" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.

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