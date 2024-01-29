Ankara
TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı "Pranet" ve "Extremophyte" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.
Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan pranet deneyiyle, antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.
Görselde, pranet deneyinde yer alan kavramlar propolis, antimikrobiyal, mikroorganizma, sterilizasyon, mikrobiyal floranın sözlük anlamları paylaşıldı.
Extremophyte deneyine ilişkinde ektramofit, fitomediasyon, regolit, transkriptom, rna sekalansmanın anlamları yer aldı.Kaynak: AA