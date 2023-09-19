Ankara

Akyüz, Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası ile Dünya Kung Fu Şampiyonası'ndaki Türk sporcuların başarısını değerlendirdi.

Başarının büyük bir emek ve çalışma sonucu elde edildiğini aktaran Akyüz, "Sporcularımız bu başarılar için büyük özveri gösterdi ve karşılığını da aldık çok şükür. Edirne'de düzenlediğimiz 6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na çeşitli ülkelerden 1150 sporcu katıldı. Orada İran'ı yenerek takımlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk." diye konuştu.

Şampiyonanın 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlendiğini belirten Akyüz, 15 Temmuz'u ve şehitlerinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

"Çin'de dünya şampiyonasında 26 madalya kazandık"

Abdurrahman Akyüz, akabinde Çin'de düzenlenen 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda ise 14'ü altın olmak üzere toplam 25 madalya ile takım halinde birincilik kürsüsüne çıktıklarını söyledi.

Çin'de takım yarışlarında da birinci olduklarını aktaran Akyüz, "Organizasyona 52 ülkeden 744 sporcu katılmıştı. Orada ferdi yarışmalarda da toplam 14 birincilik aldık. Ayşe Sude 3 birincilik aldı. Elif kızımız da yine 2 birincilik aldı. Dünyanın en güçlü takımlarını yendik. Organizasyona damgamızı vurduk diyebilirim. Wushuda artık marka ülke olduk. Edirne'de düzenlediğimiz Balkan Şampiyonası ile Çin'de düzenlenen Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda takımlarda birinci olduk. Yeni hedefimiz Avrupa şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmek." diyen Akyüz, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmayı planlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız izin verirse Türkiye'de yapacağız. Müracaatımızı yaptık. Aynı başarıları Avrupa Şampiyonası'nda da tekrar etmek istiyoruz. Wushu çok güzel bir spor. Vatana millete terbiyeli evlatlar yetişiyor. Sporun bu özelliğinden faydalanmak için çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız bize her zaman destek oldu. Geçmişten bugüne tüm spor bakanlarımız destek oldu. Onlar olmasa biz bu başarıları elde edemezdik. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum."

"Türkiye'de toplam 170 bin lisanslı sporcumuz var"

Abdurrahman Akyüz, Türkiye'de 170 bin lisanslı sporcularının olduğunu dile getirdi.

Sporcu sayısını artırmayı amaçladıklarını aktaran Akyüz, "170 bin lisanslı sporcumuz var. Bunun dışında 5 binin üzerinde antrenör, 2 bin hakemimiz var. Sporcu sayımızı hızlı bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz. Bu branşa olan ilgi her geçen gün artıyor. İnşallah sporcu sayımızı arttırarak yeni derece ve madalyalar kazanacağız. Katkı ve desteklerinden dolayı Anadolu Ajansı ve TRT'ye de çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA