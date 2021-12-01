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Ali Erbaş: DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı dikkatli olmalıyız

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Aralık 2021 Çarşamba 15:58
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Ali Erbaş: DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı dikkatli olmalıyız

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gelinen bu noktada DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine, radikal akımlara karşı gerçekten dikkatli olmak zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Başmüftü Nauryzbay Taganuly Otpenov, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir araya geldi. İkili görüşme sonrası iş birliğini arttırma ve geliştirmeye yönelik protokol imzalandı. Programda konuşan Erbaş, Otpenov ile Müslümanların karşı karşıya olduğu sorunlar için iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirterek, "Zor zamanlardan geçiyoruz. En kutsal değerlerimize dil uzatılıyor. Barış dini olan İslam, terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor. İslam dünyası, bu saldırılar karşısında maalesef birlik gösteremiyor. İslam dünyasını ilgilendiren temel konularda samimi bir çaba içerisinde olan Türkiye'ye karşı, takınılan bazı hasmane tutumlar da doğrusu ortadadır. Gelinen bu noktada DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine, radikal akımlara karşı gerçekten dikkatli olmak zorundayız. Bölgemiz gerçekleriyle ve İslam anlayışımızla uyumlu olmayan bu örgütlerin ve radikal akımların Kazakistan'da az da olsa zemin bulmasına ne Kazakistan'da ne Türkiye'de müsaade etmemeliyiz" dedi.

'KAZAK ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM KONTENJANINI ARTTIRDIK'

Kazak öğrencilerin Türkiye'de din eğitimi almak istemeleri üzerine kontenjan arttırdıklarını belirten Erbaş, "İslam-kültür medeniyetinde özel bir yeri olan Kazakistan'da, sosyalist bir rejimin meydana getirdiği tahribatın ardından dini idare başkanlığı olarak büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Zor günler yaşadınız. Ne mutlu ki, bugün dini idare başkanlığı Kazakistan'ın en ücra köşelerindeki kardeşlerimize uzanabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, baskıya aldırış etmeyen, öz güvenli bir kurum haline geldi. Ne mutlu ki; bu konuda sizlerle, bugün de bu iş birliği protokolünü inşallah imzalamış olacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
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