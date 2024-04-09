Dalaman ilçesinde yaklaşık 1 ay önce Mustafa ve Gülcan Eskicioğlu çiftinin evinde çıkan yangında dumana maruz kalan ve vücutlarında yanıklar oluşan çocukları 5 yaşındaki Muhammet ve 3 yaşındaki Zeynep, ağır yaralı halde Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Entübe edilen kardeşler, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğerleri temizlenen kardeşler, yanık tedavi merkezinde uygulanan tedavilerle yeniden sağlıklarına kavuştu.

"Bilinçleri kapalıydı"

Anne Gülcan Eskicioğlu, eşinin işte olduğu, kendisinin de en büyük çocuklarını okula götürdüğü sırada evlerinde yangın çıktığını, iki çocuğunun alevler arasında kaldığını söyledi.

Çocuklarını kurtarmak için yanan eve girdiğini anlatan Eskicioğlu, uyku halinde bulduğunu ifade etti.

Eskicioğlu, çocuklarının iyileşmesinin bir mucize olduğunu belirterek, "Oğlumu ilk bulduğum anda nabzı yoktu. Korumak amaçlı kızımın üstüne kapanmıştı. Bilinçleri kapalıydı, sadece kızımın sesi çıkıyordu, oğlumda böyle bir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte çocuklarını kaybetme korkusu yaşadığını dile getiren Eskicioğlu, hastane çalışanlarının çocukları için seferber olduğunu anlattı. Anne Eskicioğlu, tedavi sayesinde çocuklarının sağlığına kavuştuğunu aktararak, "Allah'ıma şükürler olsun gayet iyi ve mutlular. 14 gün içinde ayağa kalktı oğlum." dedi.

Baba Mustafa Eskicioğlu da çocuklarının hastanede ikinci hayatlarına kavuştuğunu söyledi.

"Kısa sürede tedavi etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz"

Çocukların tedavisini yürüten İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde görevli Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral, kardeşlerin vücudunda alev yanığı ile ortamdaki is ve kurumun akciğerlere kaçmasına bağlı inhalasyon yanığı olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Oral, önce çocukların akciğerine kaçan is ve kurumu temizlediklerini, sonra da tedavilerine yanık merkezinde devam ettiklerini belirtti.

Çocukların vücutlarında derin ve yüzeysel yanıklar olduğunu anlatan Oral, şunları kaydetti:

"Çocuklardaki yanıklarda günlük pansumanlar yapıyoruz. Yaranın iyileşmesini sağlayan ilaçlarımız var. Onları sırayla uyguluyoruz. Yanık üzerindeki ölü dokuları ortamdan uzaklaştırıp yeni hücrelerin gelip bu ilgili sahayı örtmesini sağlıyoruz. Ölümcül olabilecek, korkulan yanık türlerinden inhalasyon ve alev yanığı olmasına rağmen yüz güldürücü bir şekilde, kısa bir sürede çocuklarımızı tedavi etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz."