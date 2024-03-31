Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araçtakilerin, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, oy kullanmak için Antalya'dan yola çıktıkları öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile kardeşi O.Ş, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtakilerden 85 yaşındaki Fadime Kocaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta oy vermeye papağanıyla gelen vatandaş ilgi odağı oldu

Esenyurt'ta oy vermeye papağanıyla gelen vatandaş ilgi odağı oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.