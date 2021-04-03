Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1430
ALTIN
454.191
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048
Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor
Yüksek İhtisas Üniversitesi 52...
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Mersin Mezitli'de 54 adet...

Atama Kararları, Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2021 Cumartesi 09:52
0 Okunma
Atama Kararları, Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığı'na Leman Çetiner atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Bora Ülker atandı. Yapılan atamaların 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zafer Turut atandı. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 1'inci Hukuk Müşaviri Ayşegül Seyfeli görevden alınarak yerine Murat Örgen atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA BAYRAK DEĞİŞİMİ

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dinç atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtamaKararResmi GazeteCumhurbaşkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik
Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'denetim' genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'denetim' genelgesi
MSB: 2 kişi yakalandı
MSB: 2 kişi yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans