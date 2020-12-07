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Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 86'ncı yıl dönümünde beraberindeki kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2020 Pazartesi 14:53
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Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Bakan Selçuk, kadın milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozeleye çıktı. Bakan Selçuk, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Bakan Selçuk ve kadınlar, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Bugün, kadınlarımızın 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıldönümü münasebetiyle huzurunuzdayız. Dünyadaki pek çok devletten önce, ülkemizdeki kadınların demokratik haklarını ve özgürlüklerini ilerletmeye yönelik öncü adımların atılmış olması bizler için tarihi bir gurur vesilesidir. Elde ettiğimiz bütün bu hak ve kazanımlar, büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun yapı taşlarını oluşturuyor. Bu doğrultuda, kadınlarımız, eğitimden sağlığa, sanattan spora, bürokrasiden siyasete, basından sivil toplum kuruluşlarına kadar hayatın her alanında, tüm karar alma mekanizmalarında daha etkin roller alarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için azimle çalışıyor. Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023 hedeflerine doğru yürürken, kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edecek, toplumsal adaleti pekiştirecek sosyal politikaları ve hizmetleri önceliyoruz. Sağlam aile yapımızdan, milli ve manevi değerlerimizden ödün vermeden, gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Milli Mücadele yıllarında, Kurtuluş Savaşı’nda ön saflarda yer alan kahraman kadınlarımızın açtığı yolda, her hal ve şartta milli iradenin yanında yer alarak demokrasimize ve haklarımıza aynı cesaretle sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncüler içerisinde, Zât-ı aliniz başta olmak üzere bu aziz vatanı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi saygıyla ve şükranla yad ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukTürk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verilişi
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