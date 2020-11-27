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Bakan Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı öne sürülen Osman Şiban hakkında, "3 teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamızda ne varsa bunun sonucunu ortaya koyarız" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2020 Cuma 08:49
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Bakan Soylu'dan 'Osman Şiban' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 2021 bütçesi üzerindeki görüşmelere katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını, terör meselesi ve PKK sorunu olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Bana göre de Kürt sorunu yoktur. Ama Türkiye'nin terör meselesi hep olmuştur, PKK sorunu vardır. Ben çok şey biliyorum, HDP'nin üzerinde vardır, oradaki vatandaşlarımızın karış karış kaldığı süreçlerin içinde vardır. Kürtler, Aleviler bu ülkenin çimentosudur" diye konuştu.

Van'da 11 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra, Servet Turgut'la birlikte helikopterden atıldığı ileri sürülen Osman Şiban hakkında konuşan Soylu, "Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz orada. Yer Çatak. Bizimkiler izlediler. Şurası Osman Şiban'ın evi. Burası izlenirken Osman Şiban'a ait eve 3 kişi gelir. O zamana kadar Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz. Ardından Osman Şiban'ın evine ait SİHA görüntüleri var. Osman Şiban'ın evine 3 teröristin giriş görüntüsü. Şiban'ın evindeki hareketliliği takip ediyoruz. Savcıya 'Müsait değildim' diyen Osman Şiban teröriste milislik yapıyor" ifadelerini kullandı.

'OSMAN ŞİBAN'IN DA BU İŞİN İÇİNDE OLDUĞU KAYITLARIMIZDA VAR'

Yıldırım-10 Norduz operasyonunda Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Yüzbaşı Mahmut Top, uzman çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar'ın bir mağarada 2 teröristi etkisiz hale getirdiklerini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam kafalarını kaldırıyorlar. Bu terörist üçünü de şehit ediyor. İndiği yer, dere. Bizimkiler kovalıyorlar, çatışmaya giriyorlar, ölüyor. Servet Turgut olayının olduğu yerde. 3 teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamız ne varsa bunun sonucunu ortaya koyarız. Ama bilesiniz ki komutanları bir terörist tarafından şehit edilmiş ve bunlara yardım yataklık yaptıkları, Osman Şiban'ın da bu işin içinde olduğu kayıtlarımızda var."

Soylu ayrıca, 20 günde bombalı eylem için Türkiye'ye girmeye çalışan 7 teröristin de  yakalandığını bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluOsman Şibanİçişleri Bakanı
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