Bakan Yanık: Türkiye göç ve mülteciler bakımından köprü vazifesi görüyor

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Türkiye göç ve mülteciler bakımından da tam bir köprü vazifesi görüyor. Üstelik milyonlarca göçmen bu köprüden geçmekle kalmıyor, bu köprüde yaşıyor. En yoğun göç koridorlarından birinde bulunan Türkiye adına, hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında İstanbul Ataşehir'deki bir otelde düzenlenen Göç ve İnsani Yardım STK Çalıştayı başladı. 11 Kasım'da kadar devam edecek çalıştayın açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı. Çalıştayda, göç ve insani yardım alanında çalışmalar yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın temsilcileri ile birlikte aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlı ve sosyal yardım gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.





TÜRKİYE GÖÇ VE MÜLTECİLER BAKIMINDAN KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR



Açılış konuşmasını yapan Bakan Derya Yanık, "Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2021'den beri Avrupa göç yollarında 5 bin 000'den fazla ölüm kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da yerlerinden edilen insan sayısı 8 milyonu aşmış durumda. Göçmenlerin sayısı 1970'de küresel olarak 84 milyonken 2020'de bu sayı 281 milyon oldu. Uluslararası göçmen oranı yüzde 2,3'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. Avrupa ve Asya, küresel uluslararası göçmen stokunun yüzde 61'ini barındırıyor. Avrupa 87, Asya 86 milyon uluslararası göçmene ev sahipliği yapıyor. UNICEF açıklamasına göre dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk kendi ülkelerinin sınırları dışına göç etmiş ya da zorla yerlerinden edilmiş durumda. Bu çocukların yarıdan fazlası şiddet ve güvensizlik ortamlarından kaçan çocuklar. Türkiye göç ve mülteciler bakımından da tam bir köprü vazifesi görüyor. Üstelik milyonlarca göçmen bu köprüden geçmekle kalmıyor, bu köprüde yaşıyor" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve fotoğraflarını gösterdiği çocukları hatırlatan Bakan Yanık, "Afrika başta olmak üzere farklı kıtalarda milyonlarca insanın gıda sıkıntısı çekmesini önlemek için tahıl krizini çözen bir iradenin, aileden ve sosyal hizmetlerden sorumlu bakanlığı olarak, en yoğun göç koridorlarından birinde bulunan Türkiye adına, hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.





GÖÇ VE İNSANİ YARDIM ALANINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYI İLERİ AŞAMAYA TAŞIMIŞ OLACAĞIZ



Bakanlığın yaptığı çalışmalardan söz eden Bakan Yanık, Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı'nı da kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. Bakan Yanık, "Eylem planındaki beş hedeften ilki olan "Politika geliştirme süreçlerine sivil toplumun etkin katılımının sağlanması" başlığına yönelik olarak, geçen yıl Sivil Toplum Kuruluşlarımızın temsilcileriyle yaptığımız buluşmaları akademi serimizle devam ettiriyoruz. Akademisyenlerimizle şimdiye kadar kadın, çocuk, aile ve yaşlı alanında gerçekleştirdiğimiz "Akademi Buluşmalarıö etkinliklerimizi, Aralık ayında engelliler alanındaki buluşmamızla tamamlamış olacağız. Burada birlikte olduğumuz ve üç gün sürecek bu çalıştayda, geçen yıl Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle göç ve insani yardım alanında yaptığımız çalışmayı daha ileri bir aşamaya taşımış olacağız" diye konuştu.





BİN 627 UKRAYNA VATANDAŞININ ÜLKEMİZE KABULÜ SAĞLANDI



Çocuklarla ilgili veriler paylaşan Bakan Yanık, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2022 Eylül ayı itibariyle 7 bin 876 yabancı uyruklu çocuğumuzu Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ile aile ortamında destekliyoruz. Koruyucu aile yanında 534 yabancı uyruklu çocuğumuz bulunuyor. Bakım Hizmetleri veren kuruluşlarımızda bulunan bin 147 yabancı uyruklu çocuğa koruma ve bakım hizmeti vererek, onların güven içinde büyümesini ve gelişmesini sağlıyoruz. Yine bugüne kadar yabancı uyruklu çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek için düzenlediğimiz Sosyal Uyum Programı kapsamında 276 bin 999 çocuğa ulaştık. Bin 150'si çocuk, 477'si refakatçi, bakım personeli olmak üzere toplam bin 627 Ukrayna vatandaşının ülkemize kabulü sağlandı. Mevcut durumda 724'ü çocuk, 239'u yetişkin, 963 Ukrayna vatandaşına Bakanlığımızca doğrudan hizmet temin edilmektedir" dedi.







HER KADINI KORUYACAK VE GÜÇLENDİRECEK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ



Bakan Yanık, kadın sığınmacılarla ilgili de hizmetlerde farklılık gözetmediklerini dile getirerek, "1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında konukevlerimizden hizmet alan şiddet mağduru kadınların yüzde 6,86'sı yani 2 bin 383 kadın, çocukların yüzde 11,82'si yani 2 bin 858 çocuk, bu sürede hizmet alanların toplam yüzde 8,89'u, yani 5 bin 241 kişi yabancı uyruklu kadınlar ve çocuklarından oluşuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede göçmen, sığınmacı, mülteci ayrımı yapmadan her kadını koruyacak ve güçlendirecek çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak engelli bakım hizmetlerini yabancı uyruklu birey ve aileleri de kapsayacak şekilde veriyoruz. Sığınmacı ve mülteciler, Huzurevleri ve Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden ücretsiz yararlanıyorlar. Türkiye, bugün 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyor" dedi.



Bakan Yanık, konuşmasında Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı'ndan ve Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY) programından da söz etti.