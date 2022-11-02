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BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Meyer-Landrut: BiyoÃ§eÅŸitliliÄŸi korumak Ã§ok Ã¶nemli

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:23
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Meyer-Landrut: BiyoÃ§eÅŸitliliÄŸi korumak Ã§ok Ã¶nemli

SAMSUN - Avrupa BirliÄŸi TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nikolaus Meyer-Landrut, "DÃ¼nyada nesli tehlike altÄ±nda olan veya nesli tÃ¼kenmekte olan tÃ¼rler var. DolayÄ±sÄ±yla iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ etkilerini engellemek ve biyoÃ§eÅŸitliliÄŸi korumak bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok Ã¶nemli" dedi.

Avrupa BirliÄŸi TÃ¼rkiye Delegasyonu BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon heyeti, bir dizi temas ve ziyaret iÃ§in Samsun'a geldi. Heyet, dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen Samsun- Sivas- KalÄ±n demir yolu ziyaretinin ardÄ±ndan bugÃ¼n de Bafra ilÃ§esindeÂ bulunan KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ± KuÅŸ Cenneti'ni inceledi. Yetkililerden bilgi alan heyet, KuÅŸ Cenneti'nin tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkeleri iÃ§in ortak deÄŸer olduÄŸunu vurguladÄ±.

2002'DEN BU YANA DELTA'YA 15 MÄ°LYON EUROLUK DESTEKÂ 

AB Ã¼lkelerinin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri ile Samsun'da olmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± ifade eden Meyer-Landrut, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BiyoÃ§eÅŸitliliÄŸi korumanÄ±n Ã¶nemini vurgulamak iÃ§in de buradayÄ±z. Biliyorsunuz; dÃ¼nyada nesli tehlike altÄ±nda olan veya nesli tÃ¼kenmekte olan tÃ¼rler var. DolayÄ±sÄ±yla iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi etkilerini engellemek ve biyoÃ§eÅŸitliliÄŸi korumak bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok Ã¶nemli. Ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n da tam merkezinde yer alÄ±yor. Burada Ã¶rneÄŸin gÃ¶Ã§men kuÅŸlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde de Ã¶ÄŸrendik ki, Avrupa'dan gelen, Avrupa'ya giden veya aynÄ± ÅŸekilde Asya'ya gidip gelen kuÅŸlar var. DolayÄ±sÄ±yla burada tÃ¼m Ã¼lkelerin ortak Ã§abasÄ± gerekiyor. Ãœlkeler, birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak durumundalar. Avrupa BirliÄŸi 2002'den bu yana biyoÃ§eÅŸitliliÄŸin korunabilmesi iÃ§in 15 milyon euro destekte bulundu. Ve bu desteÄŸini de sÃ¼rdÃ¼recek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± bizim ortak doÄŸamÄ±z ve coÄŸrafyamÄ±z. Ve bu desteklerin ne kadar yerinde olduÄŸunu gÃ¶rmekten de mutluluk duyuyorum. Bu ortak Ã§alÄ±ÅŸmalardan dolayÄ± TÃ¼rkiye'deki emeÄŸi geÃ§en tÃ¼m kurumlara teÅŸekkÃ¼r ediyorum."

Alanda incelemelerde bulunan heyet, ziyaretlerinin ardÄ±ndan kentten ayrÄ±lacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i MeyerLandrutBiyoÃ§eÅŸitlilik
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