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Cirit izlemeye gelen turistleri, atlılar karşıladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 10:48
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Cirit izlemeye gelen turistleri, atlılar karşıladı

KARS - Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç köyüne cirit müsabakasını seyretmek için gelen turistleri, at üstündeki sporcular karşıladı. Ciritçiler, müsabakanın oynanacağı sahaya kadar turist otobüsüne eşlik etti.

Ata sporu cirit, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kars'ı ziyarete gelen cirit meraklıları, rotalarını Selim ilçesine çeviriyor. Kenti gezmeye gelen bir grup turist, cirit müsabakasını seyretmek için ilçeye bağlı Kekeç köyüne gitti. Turist kafilesi, köyün girişinde at üstündeki Kafkas Atlı Spor Kulübü sporcuları tarafından karşılandı. Ciritçiler, müsabakanın oynanacağı sahaya kadar otobüse eşlik etti. Otobüsteki turistler de bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Soğuk ve karlı havada oynanan cirit müsabakasını seyreden turistler, keyifli vakit geçirdi. Ciridi yakından seyretme fırsatı bulan turistler, kurallarını da öğrenmeye çalıştı. Cirit müsabakasının ardından turistler, karlı arazide at üstünde gezintiye çıktı. Kulüp binasında ağırlanan turist kafilesi, daha sonra köyden ayrılarak, Sarıkamış ilçesine geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cirit Izlemeye Gelen TuristlerAtlılar
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