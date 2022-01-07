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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını açacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2022 Cuma 14:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman YHT hattını açacak

KARAMAN - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın 102 kilometrelik Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışını gerçekleştirecek. YHT ile Konya ile Karaman arasındaki 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan Konya-Karaman YHT hattı, yarın Karaman'da Aktekki Meydanı'nda düzenlenecek törenle açılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Hava yoluyla Konya'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Garı'na gelip, YHT ile Karaman'a geçecek. Erdoğan'ın, test sürüşü kapsamında yapılacak seyahatte YHT'nin makinist koltuğuna oturması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konferans salonunda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. 

102 kilometrelik Konya-Karaman YHT hattı güzergahında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. YHT ile 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi, 40 dakikaya düşecek. Hat ile Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.  
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKonyaKaraman YHT HattıAçılış
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