Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 35 kişi serbest

DİYARBAKIR'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahalede gözaltına alınan 59 kişiden 35'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'nın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer'in de olduğu grup, yürüyüş yapmak isteyince polis ekipleri izin vermedi. Uyarılara rağmen Emek Caddesi'nden ayrılmayan gruba müdahale edildi, 59 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 59 kişiden 35'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 24'ünün ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.