Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.957,26
ALTIN
1.075,58
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,69
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...

Dünya Kupası'nda TSK'nın bomba arama köpekleri de görev yapıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:32
Dünya Kupası'nda TSK'nın bomba arama köpekleri de görev yapıyor

ANKARA -  FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliği için Katar'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları bünyesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli bomba arama köpekleri de görev yapıyor.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine Mehmetçik önemli katkı sağlıyor. Katar hükumetinin, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunma talebine Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan tarafından verilen olumlu yanıtın ardından, 'Katar FIFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında 'Birleşik Müşterek Görev Kuvveti' oluşturuldu. Kuvvet, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare ediliyor. Yerli imkanlarla üretilen TCG Burgazada ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) savunma bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timi de başkent Doha'daki çalışmalarını sürdürüyor. 

FIFA 2022 Dünya Kupasının güvenliğine katkı sağlayan unsurların arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı PMKİ takımı ve bomba arama köpek timi de yer alıyor. Bomba arama köpekleri her türlü bina, motorlu kara ve hava taşıtları, çanta, valiz ve şahıs üzerindeki patlayıcı maddeyi tespit edebiliyor. Köpeklerde ayrıca dışarıdan görüntü alınamayan yerlerin aranmasında kullanılan yüksek görüntü kalitesine sahip, kablosuz ve kızılötesi bağlantı imkanı sağlayan, gece görüş özelliği bulunan kamera ses sistemleri de bulunuyor. Temel ve ileri itaat eğitimleri alan bomba arama köpekleri tarafından bulunan patlayıcıları ise PMKİ takımı imha ediyor. PMKİ takımı patlayıcıların imhasında yerli ve milli üretim savunma sanayii ürünlerini kullanıyor. Mehmetçiğin patlayıcı imha görevlerinde kullandığı araçların arasında yerli üretim sinyal karıştırma cihazı MİLKAR 5S ile uzaktan komutalı dinçer patlayıcı imha robotu da yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıTSKnın Bomba Arama Köpekleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri: Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16' operasyonu başlatıldı
İçişleri: Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16' operasyonu başlatıldı
"30 bin yazılımcı göç etti haberleri gerçeği yansıtmıyor"
"30 bin yazılımcı göç etti haberleri gerçeği yansıtmıyor"
DİSK: Asgari ücret 13 bin 200 lira olmalı
DİSK: Asgari ücret 13 bin 200 lira olmalı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans