Edirne'de Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali

EDİRNE - Edirne’de Arda Bisiklet Derneği'nin düzenlediği Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali başladı. Etkinliğin ilk gününde yaklaşık 60 bisikletçi, Meriç Nehri kıyısındaki sosyal tesislerde kamp kurdu.



Kentte, Arda Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali, Trakya Üniversitesi'nin Meriç Nehri kıyısındaki sosyal tesislerinde İstiklar Marşı'nın okunması ile başladı. Burada çadırlar kuran katılımcılar, tarihi Meriç Köprüsü üzerinden geçti. 3 gün sürecek festivalde Edirne’deki Pazarkule, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına pedal çevirecek bisikletçiler, kenttin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.



'EDİRNE’NİN SEMBOL ESERLERİNİ GEZECEĞİZ'



Arda Bisiklet Derneği Başkanı Şafak Fidan, kampın kurulması ile festivalin açılışını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Festivalimiz 3 gün sürecek ve pazar günü sona erecek. Festivalin içeriğinde 3 güne ayrılmış, 3 farklı tur var. İlk gün şehrimizin güzellikleri, tarihi eserlerimizin içinde bulunduğu bir tur yapacağız. Şehir içinde yaklaşık 25-30 kilometrelik bir sürüşle Selimiye Camisi, 2'nci Bayezid Külliyesi gibi Edirne’mizin sembol olmuş eserlerini gelen arkadaşlarımıza göstermek amacıyla birinci gün şehir içinde gezeceğiz. İkinci günü sürüşümüz Lalapaşa tarafına olacak. Festivalimizin adı 3 Kapı. Bunun anlamı ise birinci gün Pazarkule Sınır Kapısı, ikinci gün Hamzabeyli Sınır Kapısı, üçüncü gün de Kapıkule Sınır Kapısı’na tur düzenlememiz. Bu kapılara uğrayarak Edirnemizin 3 farklı kapısında bisiklet severleri göstermek. Onlara oraları tanıtmak amacıyla çıkıyoruz. İkinci günü Lalapaşa’dan Hamzabeyli’ye sürüp, oradan 60 kilometrelik bir yol katedip dönüşümüzü yine kamp alanımıza yapacağız. 3 gün kampımız aynı yerde olacak. Üçüncü gün de aynı şekilde Sarayakpınar-Kemalköy güzergahını kullanıp Kapıkule’ye ulaşacağız. Turumuzun son kapısına uğradıktan sonra kampımıza dönüp festivalimizi burada sonlandıracağız. Festival katılımcıları, ülkemizin çeşitli şehirlerinden katılıyorlar. Şu anda Yalova, Düzce, İstanbul, İzmir, Bolu, İzmit gibi çeşitli şehirlerden katılımcılarımız var. Yaklaşık 60-70 kişilik bir bisiklet grubuyla sürüş yapacağız."



‘HERHANGİ BİR DİYABET İLACI KULLANMIYORUM’



Festivale İzmit’ten eşi Zübeyde Kahraman ile katılan Erdal Kahraman ise bisiklet sürmesi sayesinde diyabet hastalığında ilaç kullanmak zorunda kalmadığını söyleyerek, "Geçen yıl katılmıştım. Etkilendiğim için geldim. 5 yıldır bisiklete biniyorum. Şu anda 57 bin kilometre oldu. Edirne’yi, insanlarını seviyorum. Sıcakkanlı, şehir hoşumuza gidiyor. Bizim için de bir değişiklik oluyor, sosyalleşmiş oluyoruz. Yeni arkadaşlar tanıyoruz. Ben diyabet hastasıyım. Bisiklet kullanmak, diyabette spor yapmamı, enerjimi bisiklet üzerinde boşaltmamı sağlıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyorum. Hemoglobin A1C seviyesi, normal insan düzeyinde. Bisiklete her gün biniyorum. En az 50 kilometre biniyorum. Diyabetin etkisini azaltıyorum" diye konuştu.



Festivale Tekirdağ’dan katılan Yasin Mert Uskan da 2 yıllık pandeminin ardından katılımcıların heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Daha önceki 2 festivalimiz pandemiye denk geldi. Daha bir buruktu. Bu sene daha katılımlı, daha heyecanlı, daha eğlenceli geçiyor. Daha ilk günümüz. Hepimiz heyecanlıyız. İyi olmasını ümit ediyoruz ve uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.