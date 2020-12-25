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Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor

Rize’de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon ekipleri, bölgede yoğun kar yağışına rağmen ev ev dolaşarak, görev yapıyor. Karla kaplı yollardan geçen ekipler, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2020 Cuma 15:50
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Filyasyon ekipleri, yoğun kara rağmen virüsün izini sürüyor

RİZE - Rize’de kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde filyasyon ekipleri hem koronavirüsle hem de karla mücadele ediyor. Koronavirüsle mücadelenin öncüsü filyasyon ekipleri, ev ev dolaşıyor. Kar yağışı ile beraber yüksek kesimlerde zaman zaman araç yolunun olmadığı noktaları da yürüyen ekipler, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. Kentte 97 filyasyon ekibi, 70 doktor ve 124 yardımcı sağlık personeli ile yoğun gayret gösteriyor. Karın etkili olduğu noktalarda daha yorucu mücadele veren ekipler, test sonucu belli olanlara hızlıca ulaşıp, filyasyonu tamamlayarak, gereken durumda ilaç veriyor. Ekipler, acil durumlarda ise hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

‘24 SAAT SAHADAYIZ’

Rize Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Seçkin Karaoğlu, ekiplerin 24 saat boyunca hastalığın önüne geçmek için sahada olduklarını söyleyerek, “Hasta sisteme pozitif olarak düştüğü anda hastayı önce arayıp, bilgilendirmesini yapıyoruz. Uyması gereken kuralları anlatıyoruz ve izolasyon sürecinin başladığını anlatıyoruz. Filyasyon ekiplerimiz 24 saat boyunca hep hazır durumda" diye konuştu. 

Rize Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe ise "Sağlık çalışanlarımız zaman kavramı gözetmeksizin, inanılmaz bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Yıllar sonrasına miras kalacak insanlık hikayeleri yazıyorlar. Lütfen bu personellerimizin emeklerini zayi etmeyelim, onlara destek olalım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Filyasyon EkipleriYoğun Kara Rağmen Virüsün Izini SürüyorlarRize
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